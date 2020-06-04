Twitter創辦人捐300萬美元　球星下跪事情被重提

據CNBC報道，Twitter創辦人及行政總裁表示，Jack Dorsey向前NFL（美式足球聯盟）球員Colin Kaepernick的組織「Know Your Rights Camp」捐300萬美元。美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，此事引起各地爆發示威。Jack Dorsey也是最新一名科技人，捐款予反種族主義的機構。「Know Your Rights Camp」主要是教授年輕人了解自己的權益，推進自由、以及黑色或棕色皮膚人種的社區發展。

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提起Colin Kaepernick，最為人熟悉的除了是NFL球隊三藩市49人的四分衛外，他曾賽前演唱國歌時單膝下跪。在2016年時，為了抗議警察的抗議行為，以及美國仍存有種族歧視，而在賽前演奏國歌時單膝下跪。事後他遭受NFL和許多保守派人士批評，直指此行為無禮。

黑人弗洛伊德Floyd）被謀殺後，Jack Dorsey與其他科技公司和高管一同向組織捐款。Google 行政總裁Sundar Pichai周三（3日）表示，公司將向致力向種族權益的機構提供1200萬美元資金。

事實上，最近特朗普在帖文斥責示威者是乘亂破壞，揚言會派兵支援州長沃爾茲（Tim Walz），無論遇到甚麼困難都會奪回控制權，甚至會開槍止暴（when the looting starts, the shooting starts）。此段帖文一出，隨即被Twitter備註為「美化暴力」違反規則。

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