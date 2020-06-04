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【Zoom教跳舞】兒童舞蹈學校　開Live教班疫市突圍

商業 13:46 2020/06/04

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SDM爵士芭蕾舞學院首席營運官余永祿表示，虛擬舞蹈班不能取代實體教學，卻是疫情下使學生「停課不停學」的折衷方法。（湯炳強攝）

港新冠肺炎疫情反覆，限聚令等防疫措施，使各行業生意大受衝擊。有兒童舞蹈學校早前宣布25間分校停課，為於疫市中求存，趁勢開Live遙距教班，轉戰綫上冀殺出一條新血路。

去年10月，SDM爵士芭蕾舞學院首席營運官余永祿正式履新，入主後第一件事，是進行科技大改革。

最重要是與時並進，一個行業缺乏創新即無以為繼，將來亦不復存在。

新上任首席營運官　科技大改革

首步是引入虛擬跳舞堂「E-dance」，今年2月底推出時，學院不斷打電話呼籲學生試堂，怎料反應出乎意料地好，由原本只得62名學生，增加至逾1,500名。轉身夠快，全靠謹慎地審時度勢。「農曆新年期間，員工馬不停蹄地趕工，最終僅花了80多個小時編寫新App，包括網上學習預訂系統，現時學生Zoom下課後，亦可登入重溫影片。」

年過半百，終身學習是余永祿的座右銘，他正於英國修讀企業管理博士學位，閒時愛打鼓，笑言「一新出電子產品就撲去買」。一次員工鬼馬提議，讓他的3個孫兒做公司模特兒，結果一家人就成了海報上的「生招牌」。（湯炳強攝）

雖然他早已着手研究如何帶領學院數碼轉型，疫情後生意急跌超過7成半，促成所有事情加快上馬。他笑稱：「學生困在家多時，已經非常『飢餓』，想快點復課。」目前公司有逾40名全職舞蹈老師，每堂遙距課堂約1小時，一班最多10幾人，主要教熱身、簡單舞技。「不少家長也會跟着一起跳，變成另一個親子活動，這個得益是始料未及的。」

惟他承認，網上教學難以取代實體教學，面對面指導成效更大。為提高舞姿準確度，稍後將新增人工智能（AI）軟件，評估學生的身體肌肉、動作與節拍脗合是否正確。此外，因應特別要求，針對須應付舞蹈考試的學生，分校提供額外課節。「除了不斷消毒課室，在大門亦安置智能熱像體溫儀，監測進出人士的體溫。一旦發現有高溫者，手機隨即接收警告。」

分校引入智能熱像體溫儀，方便防疫期間偵測體溫，連接手機App能實時監測有否高溫者。（湯炳強攝）

針對特別需要的學生，分校開設小班教學，並加強消毒。（湯炳強攝）

疫情重挫私營教育業，政府第二輪紓困措施中，註冊補習社獲派一筆過4萬元資助，惟法例上毋須註冊的教育中心，如SDM等興趣班則無任何資助。即使政府資助僱員一半薪金，亦難以負擔成本，他形容措施「兩頭唔到岸」，非針對性支援，

預計業界會有倒閉潮，特別是小規模的教育中心，幾個月或已面臨嚴峻資金流問題。

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共同進退　帶頭減薪一半

市道艱難，SDM高層亦與員工共同進退。管理層包括主席及董事，首季帶頭減薪一半，部分更減足半年；高級職員則減30%，其他員工採取自願減薪。他大歎：「不想炒人，個個分擔些，希望捱得過。」

幸好部分業主願意減租，最大減幅達60%，「雖然只是一頭半個月，但至少幫補點開支」。他強調，學院絕不打價格戰，

不相信低價能擁有市場，教育重質不重量。學舞橫跨多個人生周期，由3歲至16歲都會繼續跳，學生不喜歡你，不會用把口話你知，而是用腳告訴你，直接走了去。

因此，要做好品牌建立，並非要刊登貴價廣告，關鍵是口碑宣傳。

談及未來發展似乎頗具挑戰，他稱：「希望疫情快點過去，一開學肯定超級忙。」去年10月SDM引入新興運動「Bungee Dance」，依靠一條吊繩，讓身體做出不同的飛躍動作，方便小朋友上跳舞班時，父母在隔離班房上堂，「將來會繼續引入不同新玩意，嘗試搶攻成年人市場。」

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記者：姚慧儀

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