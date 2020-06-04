  • 32°C
香港時間 : 2020604日 (四) 15:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

禹洲：標普降評級不合理 即停合作

金融經濟 14:53 2020/06/04

分享：

禹洲地產高級副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡表示，標普給予公司的評級不合理。

國際評級機構穆迪和標普早前分別將禹洲地產 （01628） 「Ba3」企業家族評級列入評級下調觀察名單，以及將其長期發行人信用評級從「BB-」下調至「B+」，展望負面。而標普上月應發行人要求，取消禹洲地產長期信用評級。禹洲地產高級副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡表示，部分財務數據更為遜色的同業下調幅度較少，認為機構給予集團的對待不公平，評級不合理，故不想再合作。

他指，穆迪雖然將集團列入評級下調觀察名單，主因關注其去槓桿的進度，但評級仍合理。他續指， 相信評級下調不會對融資有太大影響，因投資者不是單看評級。同時，近期境內融資政策有放鬆的跡象，故未來或主要考慮在境內融資。由於公司目前估值較低，暫不考慮配售新股。

不會加快銷售 按原有節奏推盤

禹洲5月合約銷售按年增長逾倍，禹洲地產執行總裁許珂表示，隨國內疫情受控，全國復工復產，延後的需求獲得釋放，綫上銷售亦有一定效果，而集團佈局主要位於一二綫城市，在目前仍有1800億元貨值下，有信心達成千億銷售。

對於會否加快銷售，邱于賡指，集團將按原有計劃賣房，不用過於迅速將庫存消化掉，集團現金流亦充裕。他又指，整體行業的毛利率下行趨勢會持續，但會致力推維持集團毛利率不低於25%。

拿地方面，邱于賡表示，會以合約銷售50%作拿地預算，即約500億元。不過，上半年集團較為審慎，只拿了數幅地，買地金額較預期少，今年或會下調預算至400億元。他又指，今年一綫城市的土地市場活躍，地價較高，若過於進取，投得土地上或反錄虧損，會留意招拍掛以外的拿地方式，透露正洽談收購項目，貨值不少，會適時公布。

疫情對香港項目招租影響少

香港方面，禹洲位於堅道的服務式公寓今年開始出租，每單位租金約3至4萬元。邱于賡表示，項目才剛開始招租，稱項目地理位置優越，疫情定對招租有少許影響，惟項目的目標客戶群收入普遍較高，認為今年疫情與2008年的情況不一樣，當時影響中高階層的收入較多，今次則較影響基層。他相信，租賃市場半年後將回復正常。

相關文章︰萬科折讓4.76%配售3.16億股新H股　籌78.9億

【內房故事】內房5月銷售復甦　禹洲升一倍最有驚喜

記者︰袁諾曦

香港股票 行業 疫情 穆迪 禹洲地產（01628）

上一篇文章

恒生指數午後反覆偏軟　滙豐逆市升逾1%美團再創新高（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】9999網易今截孖展暫錄591億元 超購90倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【恒指夜期】道指升527點恒指夜期收市漲357點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）
【恒指夜期】道指升527點恒指夜期收市漲357點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）
美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效　
美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效　
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT