禹洲：標普評級不合理  主動要求取消

▲ 禹洲地產高級副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡表示，標普給予公司的評級不合理。

國際評級機構穆迪和標普早前分別將禹洲地產 （01628） 「Ba3」企業家族評級列入評級下調觀察名單，以及將其長期發行人信用評級從「BB-」下調至「B+」，展望負面。而標普上月應發行人要求，取消禹洲地產長期信用評級。禹洲地產高級副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡表示，部分財務數據更為遜色的同業下調幅度較少，認為機構給予集團的對待不公平，評級不合理，故不想再合作。

他指，穆迪雖然將集團列入評級下調觀察名單，主因關注其去槓桿的進度，但評級仍合理。他續指， 相信評級下調不會對融資有太大影響，因投資者不是單看評級。同時，近期境內融資政策有放鬆的跡象，故未來或主要考慮在境內融資。由於公司目前估值較低，暫不考慮配售新股。

不會加快銷售 按原有節奏推盤

禹洲5月合約銷售按年增長逾倍，禹洲地產執行總裁許珂表示，隨國內疫情受控，全國復工復產，延後的需求獲得釋放，綫上銷售亦有一定效果，而集團佈局主要位於一二綫城市，在目前仍有1800億元貨值下，有信心達成千億銷售。

對於會否加快銷售，邱于賡指，集團將按原有計劃賣房，不用過於迅速將庫存消化掉，集團現金流亦充裕。他又指，整體行業的毛利率下行趨勢會持續，但會致力推維持集團毛利率不低於25%。

拿地方面，邱于賡表示，會以合約銷售50%作拿地預算，即約500億元。不過，上半年集團較為審慎，只拿了數幅地，買地金額較預期少，今年或會下調預算至400億元。他又指，今年一綫城市的土地市場活躍，地價較高，若過於進取，投得土地上或反錄虧損，會留意招拍掛以外的拿地方式，透露正洽談收購項目，貨值不少，會適時公布。

疫情對香港項目招租影響少

香港方面，禹洲位於堅道的服務式公寓今年開始出租，每單位租金約3至4萬元。邱于賡表示，項目才剛開始招租，稱項目地理位置優越，疫情定對招租有少許影響，惟項目的目標客戶群收入普遍較高，認為今年疫情與2008年的情況不一樣，當時影響中高階層的收入較多，今次則較影響基層。他相信，租賃市場半年後將回復正常。

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記者︰袁諾曦