  • 32°C
香港時間 : 2020604日 (四) 15:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】網購愛文芒「一箱有半箱爛」風波　鄰住買：會根據受損程度退款

理財智慧 14:21 2020/06/04

分享：

台灣愛文芒果當造，近日不少市民因無法親身赴台享用，買入愛文芒品嘗其風味，連民建聯立法會議員葛珮帆，都不禁乘開立法會之便，善用投票程序的14分鐘，透過手機落訂兩箱共12顆愛文芒，合共1,500元，可見愛文芒的魅力沒法擋！

昨天，本刊記者發現在一個網購群組有網民指：「一箱芒果一半都係爛」，及後在涉事品牌官方Facebook專頁有愈來愈多客人貼出爛芒果的照片，有人表示「我14隻有13隻爛的...佢寫係表皮黑點正常，唔係連肉黑都正常呀？可以叫佢地員工表演食黑肉嗎？....」，又有人指買10個芒果爛5個，並怒斥客服的回應「有黑點屬於成熟的表現並不影響食用」，該網民更指「無下次」。

網民怒斥「無下次」。(網上截圖)

網民在專頁上貼出圖片訴苦。(網上截圖)

顧客李太向本刊表示，一直是「鄰住買」的支持者，貪其取貨方式方便、價格相宜，所以一直有用其應用程式買貨，早前她在群組見到愛文芒優惠，於是就買了一箱199元的愛文芒，現時仍未收貨品，知悉網友收到爛芒果的情況，她亦感到「好擔心」，希望「鄰住買」盡快處理事件。另外，亦有網民於今日已收到客服回覆，將會收到一半的退款，「都算幾好！不過退錢要2星期。」

相關文章：網購生果小心　1箱愛文芒爛半箱

相關文章：【慳錢大法】大震撼！　便利店22元10盒豆漿！！！（內附教學）（話資理）

「鄰住買」回覆本刊查詢時指，其出售的愛文芒果是直接從台灣枋山的特選農場直接運港出售。當芒果成熟後，他們的農場會挑選最優質的芒果，直接裝箱並以最快速度運抵本港。在芒果抵港後，他們會在24小時內運往提貨點，亦由於芒果曾經冷藏處理，他們會在「取貨通知」內提醒客人即日提取芒果，以確保能享受到愛文芒果的最佳風味及質素。如果客人收貨後發現質素未如理想，「鄰住買」會根據芒果受損毀程度，作出退款。

撰文 : 成添勇

相關文章

【倒貼時代】期油負數會輸爆廠 咁負利率會點算？（話資理）
2020/04/23
【倒貼時代】期油負數會輸爆廠 咁負利率會點算？（話資理）
【慳錢大法】自製M記豐富大餐　嘆齊5款食物只係24蚊！（話資理）
2020/04/24
【慳錢大法】自製M記豐富大餐　嘆齊5款食物只係24蚊！（話資理）
【倒貼時代】負油價好出奇咩？供樓都有負利率喇！　（話資理）
2020/04/26
【倒貼時代】負油價好出奇咩？供樓都有負利率喇！　（話資理）
【這些機會...】入油都打價格戰　送紅包抽茅台（話資理）
2020/05/05
【這些機會...】入油都打價格戰　送紅包抽茅台（話資理）
【有咩冇可能？】芝交所話你知　呢樣商品都可以變負數　（話資理）
2020/05/10
【有咩冇可能？】芝交所話你知　呢樣商品都可以變負數　（話資理）
民建聯 葛珮帆 立法會 品牌 台灣 農場 買入 Facebook

上一篇文章

【港股追蹤】濠賭股逆市起飛　金沙升幅冠藍籌

下一篇文章

【港區國安法】渣打也支持稱有助穩定　本港四大英資先後撐國安法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地客狂掃新盤　撐不住斷供　單位淪銀主盤
內地客狂掃新盤　撐不住斷供　單位淪銀主盤
【最難問題？】回應特朗普處事手法　加拿大總理杜魯多沉默22秒
【最難問題？】回應特朗普處事手法　加拿大總理杜魯多沉默22秒
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？
【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？