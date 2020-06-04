【網民熱話】網購愛文芒「一箱有半箱爛」風波　鄰住買：會根據受損程度退款

台灣愛文芒果當造，近日不少市民因無法親身赴台享用，買入愛文芒品嘗其風味，連民建聯立法會議員葛珮帆，都不禁乘開立法會之便，善用投票程序的14分鐘，透過手機落訂兩箱共12顆愛文芒，合共1,500元，可見愛文芒的魅力沒法擋！

昨天，本刊記者發現在一個網購群組有網民指：「一箱芒果一半都係爛」，及後在涉事品牌官方Facebook專頁有愈來愈多客人貼出爛芒果的照片，有人表示「我14隻有13隻爛的...佢寫係表皮黑點正常，唔係連肉黑都正常呀？可以叫佢地員工表演食黑肉嗎？....」，又有人指買10個芒果爛5個，並怒斥客服的回應「有黑點屬於成熟的表現並不影響食用」，該網民更指「無下次」。

▲ 網民怒斥「無下次」。(網上截圖)

▲ 網民在專頁上貼出圖片訴苦。(網上截圖)

顧客李太向本刊表示，一直是「鄰住買」的支持者，貪其取貨方式方便、價格相宜，所以一直有用其應用程式買貨，早前她在群組見到愛文芒優惠，於是就買了一箱199元的愛文芒，現時仍未收貨品，知悉網友收到爛芒果的情況，她亦感到「好擔心」，希望「鄰住買」盡快處理事件。另外，亦有網民於今日已收到客服回覆，將會收到一半的退款，「都算幾好！不過退錢要2星期。」

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「鄰住買」回覆本刊查詢時指，其出售的愛文芒果是直接從台灣枋山的特選農場直接運港出售。當芒果成熟後，他們的農場會挑選最優質的芒果，直接裝箱並以最快速度運抵本港。在芒果抵港後，他們會在24小時內運往提貨點，亦由於芒果曾經冷藏處理，他們會在「取貨通知」內提醒客人即日提取芒果，以確保能享受到愛文芒果的最佳風味及質素。如果客人收貨後發現質素未如理想，「鄰住買」會根據芒果受損毀程度，作出退款。