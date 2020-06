【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人

▲ 約翰遜指中國如堅持頒布港區國安法,會修改英國的移民政策,考慮接收近300萬符合申請BNO資格的香港人。

英國政府正研究,如中國政府在香港落實港區國安法,將延長BNO免簽證入境至1年。約翰遜周三(3日)再發表署名文章指,中國如堅持頒布港區國安法,就會修改英國的移民政策,考慮接收近300萬符合申請BNO資格的港人,增加他們在英居留及工作的權利。

【美國示威】防長反對出兵止暴恐被炒 黨友力勸特朗普手下留人

【美國示威】美軍空降師壓陣華盛頓 防長「不出兵」空談?

約翰遜(Boris Johnson)於《泰晤士報》及《南華早報》發表署名文章,指全國人大上月通過港區國安法,將限制香港自由及削弱自治。約翰遜形容英國到時候別無選擇,只能維護與香港人的深厚歷史聯繫和友誼。

文章提到,香港目前有35萬人持有BNO護照,也有250萬人符合申請資格。約翰遜稱如中國政府堅持實施港區國安法,英國會修改移民政策,將BNO免簽證入境由6個月延長至1年,持有BNO的港人可獲進一步權利,包括工作權,就有機會踏上成爲英國公民之路。

【美國示威】特朗普比邱吉爾 白宮:到教堂如視察轟炸損失

【美國示威】三位前總統齊發聲 奧巴馬促禁警員箍頸

約翰遜更表示:

這將是我們簽證制度史上最大變化。如證實有必要,英國政府很樂意也將會採取這一步。

(This would amount to one of the biggest changes in our visa system in history. If it proves necessary, the British government will take this step and take it willingly.)

約翰遜更於文末呼籲中國重新考慮,強調英國並無試圖阻止中國崛起​​,相反將在貿易、氣候變化等牽涉共同利益的問題上並肩合作。他更指正因為英國歡迎中國作為國際社會的主要成員,同樣希望中國遵守國際協議。

【美國示威】防長與特朗普割席「美軍宣誓保護集會自由」

【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權

另外,英國外相藍韜文(Dominic Raab)透露,曾與五眼聯盟討論,如港人大逃亡,會否可以共同分擔接收港人。惟他重申,英方認為不會出現大逃亡,僅在外交上提出這個議題。

中國外交部表示,香港回歸以來,香港居民享受前所未有的權利和自由。中方奉勸英國懸崖勒馬,摒棄冷戰思維及殖民心態,認清香港已回歸為中國的特別行政區的事實,停止干預香港事務及中國内政。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:何穎兒