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【畢業出路】金管局夥銀行推半年實習計畫　月薪12,000元

商業 13:04 2020/06/04

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香港金融管理局聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，6月15日接受申請。（資料圖片）

香港金融管理局聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」。計劃為本地大學的應屆畢業生提供為期六個月的工作機會及銀行業相關的特定培訓。計劃將由6月15日開始接受申請，參與機構在面試後會於7月底左右公布甄選結果。

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藉是次計畫，金管局及銀行業冀為業界培育人才，並為有志從事銀行業的參與者提供機會。 計劃將由9月初開始，為期6個月。金管局將會向參與機構資助最多達計劃參與者月薪（12,000港元）的50%，以及有關畢業生參加相關專業培訓課程的費用。

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計劃的詳情如下：
工作機會
銀行、儲值支付工具營運商連同金管局將提供合共約300個職位，包括零售及商業銀行業務的前線營運以至後勤工作。

專業培訓
金管局會與金融學院、香港銀行學會及知名的業界從業員舉辦入職講座及專業培訓課程；

參與資格
於2020年畢業的本地大學本科生可申請參加計劃，學科則視乎相關職位的性質及參與機構的需要而定。

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有關參與機構提供的職位的資料及其他詳情，會由六月十五日起載於計劃管理人香港銀行學會的網站（www.hkib.org）。

責任編輯：葉泳珊

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