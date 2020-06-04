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【港區國安法】約翰遜自稱親華「與關注國安法無衝突」

環球政治 17:07 2020/06/04

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【港區國安法】英國首相約翰遜自稱親華派，強調他對香港問題言論及與中國建立良好關係，兩者無衝突

全國人大決定定立港區國安法，國際社會高度關注，英國首相約翰遜同意擴大英國國民海外護照（BNO）權利，讓持有人更易移民英國，惹中方抨擊，斥干預內政。約翰遜強調自己親華（sinophile，對中國友好及喜歡中國文化之意），認為中國是令人驚豔的國家，但這與他對香港及華為問題的言論無衝突。

【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼？

【港區國安法】蓬佩奧：美國正考慮接收香港人

約翰遜在新冠病毒疫情記者會中，提及中國問題，坦言定立港區國安法，潛藏違反中英聯合聲明危機，當中列明港人政治及公民自由得到保障。他並提到華為問題，稱英國要保護國家網絡。

不過，約翰遜同時強調自己戀華，讚揚中國是令人驚豔的國家，擁有非凡的文明（an incredible country and an extraordinary civilisation），堅決反對對任何反華仇外行為，強調必須阻止排外。

【BNO】藍韜文正式倡議 延長BNO免簽證入境至1年

約翰遜稱，親華與他關於香港的言論，以及英國5G基建問題，絕對沒有衝突（absolutely no contradiction）。他表示希望與中國有良好、友善的工作關係。

【BNO】約翰遜：英國考慮接收300萬合資格香港人

【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權

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責任編輯：文青青

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