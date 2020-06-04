【港區國安法】約翰遜自稱戀華 關注國安法與親華絕無衝突

▲ 英國首相約翰遜自稱親華派，強調他對香港問題言論及與中國建立良好關係，兩者無衝突。

全國人大決定定立港區國安法，國際社會高度關注，英國首相約翰遜同意擴大英國國民海外護照（BNO）權利，讓持有人更易移民英國，惹中方抨擊，斥干預內政。約翰遜強調自己戀華（sinophile），認為中國是令人驚豔的國家，但這與他對香港及華為問題的言論無衝突。

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約翰遜在新冠病毒疫情記者會中，提及中國問題，坦言定立港區國安法，潛藏違反中英聯合聲明危機，當中列明港人政治及公民自由得到保障。他並提到華為問題，稱英國要保護國家網絡。

不過，約翰遜同時強調自己戀華，讚揚中國是令人驚豔的國家，擁有非凡的文明（an incredible country and an extraordinary civilisation），堅決反對對任何反華仇外行為，強調必須阻止排外。

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約翰遜稱，親華與他關於香港的言論，以及英國5G基建問題，絕對沒有衝突（absolutely no contradiction）。他表示希望與中國有良好、友善的工作關係。

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責任編輯：文青青

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