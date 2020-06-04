【侵犯隱私】Google疑不正當收集私隱數據　或賠償50億美元

▲ 近日有美國網民發現，Chrome瀏覽器在無痕模式下繼續追蹤用戶，涉嫌侵犯用戶的私隱和收集數據，決定集體訴訟控告Google。

相信不少用戶都以為，利用Google Chrome無痕模式瀏覽網頁，當中的瀏覽記錄就不會被追蹤。但近日有美國網民發現，Chrome瀏覽器在無痕模式下繼續追蹤用戶，涉嫌侵犯用戶的私隱和收集數據，決定集體訴訟控告Google。

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據悉，該訴訟於美國時間星期二呈交北加州地區法院，並由Boies Schiller Flexner律師事務所合夥人Mark C. Mao提出。當中有數百萬位Chrome用戶要求Google賠償，他們由2016年6月1日開始使用Chrome無痕模式瀏覽網頁，索償金額相信最少達50億美元（約港幣388億元）。

訴訟書提到，即使用戶選擇使用各種措施保障數據私隱，也不點擊任何數碼廣告，Google依然追蹤並收集瀏覽記錄和其他網絡活動數據，又指Google暗中透過Google Analytics、Google Ad Manager、網站插件和其他應用程式，包括多款流動程式收集數據。他們指出，基本上Google可以藉不同手段收集用戶數據，以便了解用戶生活喜好、購物習慣，以至社交習慣等。

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Google表示指控失實，並打算在法庭提出反駁。其發言人Jose Castaneda又指，Chrome的無痕模式是讓用戶在瀏覽網站時，其活動不被瀏覽器或裝置儲存的選擇；但也同時表明，在每次打開新的無痕模式分頁時，都會提示用戶網站仍然有機會收集瀏覽活動的數據。

責任編輯：施雯雯