  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (四) 13:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【侵犯隱私】Google疑不正當收集私隱數據　或賠償50億美元

科技 13:30 2020/06/04

分享：

近日有美國網民發現，Chrome瀏覽器在無痕模式下繼續追蹤用戶，涉嫌侵犯用戶的私隱和收集數據，決定集體訴訟控告Google。

相信不少用戶都以為，利用Google Chrome無痕模式瀏覽網頁，當中的瀏覽記錄就不會被追蹤。但近日有美國網民發現，Chrome瀏覽器在無痕模式下繼續追蹤用戶，涉嫌侵犯用戶的私隱和收集數據，決定集體訴訟控告Google。

Google關鍵字搜尋「失眠」、「無法入睡」破歷史新高

Google推AR工具「Sodar」　提醒用戶遵守社交距離

據悉，該訴訟於美國時間星期二呈交北加州地區法院，並由Boies Schiller Flexner律師事務所合夥人Mark C. Mao提出。當中有數百萬位Chrome用戶要求Google賠償，他們由2016年6月1日開始使用Chrome無痕模式瀏覽網頁，索償金額相信最少達50億美元（約港幣388億元）。

訴訟書提到，即使用戶選擇使用各種措施保障數據私隱，也不點擊任何數碼廣告，Google依然追蹤並收集瀏覽記錄和其他網絡活動數據，又指Google暗中透過Google Analytics、Google Ad Manager、網站插件和其他應用程式，包括多款流動程式收集數據。他們指出，基本上Google可以藉不同手段收集用戶數據，以便了解用戶生活喜好、購物習慣，以至社交習慣等。

【侵犯私隱】Google被起訴非法追蹤Android用戶定位

Google表示指控失實，並打算在法庭提出反駁。其發言人Jose Castaneda又指，Chrome的無痕模式是讓用戶在瀏覽網站時，其活動不被瀏覽器或裝置儲存的選擇；但也同時表明，在每次打開新的無痕模式分頁時，都會提示用戶網站仍然有機會收集瀏覽活動的數據。

責任編輯：施雯雯

相關文章

Google推AR工具「Sodar」　提醒用戶遵守社交距離
2020/05/29
Google推AR工具「Sodar」　提醒用戶遵守社交距離
【Google捱轟】疑推高TikTok評分　移除800萬負面評價
2020/05/29
【Google捱轟】疑推高TikTok評分　移除800萬負面評價
【侵犯私隱】Google被起訴非法追蹤Android用戶定位
2020/05/28
【侵犯私隱】Google被起訴非法追蹤Android用戶定位
Google關鍵字搜尋「失眠」、「無法入睡」破歷史新高
2020/06/03
Google關鍵字搜尋「失眠」、「無法入睡」破歷史新高
作業系統 電腦軟件 美國 Google Google Chrome

下一篇文章

【iPhone滯銷】隱瞞iPhone需求致股東損失　蘋果面臨訴訟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【八達通你問我答】八達通 X Apple Pay免手續費　無電無網絡怎麼辦？
【八達通你問我答】八達通 X Apple Pay免手續費　無電無網絡怎麼辦？
Apple Wallet八達通正式開通　增值及細節需注意
Apple Wallet八達通正式開通　增值及細節需注意
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元
【美國示威】WhatsApp突然無法預覽tweet內容　FB：技術意外
【美國示威】WhatsApp突然無法預覽tweet內容　FB：技術意外
八達通終於加入Apple Wallet　一分鐘即可加卡（附教學）
八達通終於加入Apple Wallet　一分鐘即可加卡（附教學）
【美國宵禁】蘋果多間分店遭破壞　被盜iPhone得物或無所用？
【美國宵禁】蘋果多間分店遭破壞　被盜iPhone得物或無所用？