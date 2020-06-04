【人才培育】金管局夥業界推實習計劃 名額約300個（第二版）

▲ 金管局聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，名額總約300個

金管局聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，以為業界培育人才。銀行、儲值支付工具營運商連同金管局將提供合共約300個職位，包括零售及商業銀行業務的前線營運以至後勤工作。計劃由2020年9月初開始，為期6個月；6月15日開始接受申請，參與機構在面試後會於7月底左右公布甄選結果。於2020年畢業的本地大學本科生均可申請參加計劃，學科則視乎相關職位的性質及參與機構的需要而定。

金管局會與金融學院、香港銀行學會及知名的業界從業員舉辦入職講座及專業培訓課程，同時金管局亦會向參與機構資助最多達計劃參與者月薪（1.2萬元）的50%，及有關畢業生參加相關專業培訓課程的費用。

金管局總裁余偉文於匯思指，香港要保持國際金融中心的優勢，人才的供應至為關鍵，而本地大學畢業生正是人才的重要來源。然而，由於疫情的緣故，今年應屆畢業生「搵工」殊不容易。面對經濟逆境，不少公司都表示今年將暫停招聘甚至裁員，對很多打工仔、尤其年輕人都造成影響。

不過，余偉文相信疫情總有過去的一天，當經濟復甦時，金融業對人才的需求仍然殷切。金管局需要確保人才的培育不會因經濟起伏而有所耽誤，以免香港的長遠經濟發展受到拖累。有見及此，金管局今天宣布將與銀行業界合作，推出「銀行業人才起動計劃」，為應屆本地大學本科畢業生提供約300個為期六個月的工作機會。

（第二版：更新余偉文言論）

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