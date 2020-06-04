  • 32°C
香港時間 : 2020604日 (四) 15:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【人才培育】金管局夥業界推實習計劃 名額約300個（第二版）

金融經濟 14:22 2020/06/04

分享：

金管局聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，名額總約300個

金管局聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，以為業界培育人才。銀行、儲值支付工具營運商連同金管局將提供合共約300個職位，包括零售及商業銀行業務的前線營運以至後勤工作。計劃由2020年9月初開始，為期6個月；6月15日開始接受申請，參與機構在面試後會於7月底左右公布甄選結果。於2020年畢業的本地大學本科生均可申請參加計劃，學科則視乎相關職位的性質及參與機構的需要而定。

金管局會與金融學院、香港銀行學會及知名的業界從業員舉辦入職講座及專業培訓課程，同時金管局亦會向參與機構資助最多達計劃參與者月薪（1.2萬元）的50%，及有關畢業生參加相關專業培訓課程的費用。

金管局總裁余偉文於匯思指，香港要保持國際金融中心的優勢，人才的供應至為關鍵，而本地大學畢業生正是人才的重要來源。然而，由於疫情的緣故，今年應屆畢業生「搵工」殊不容易。面對經濟逆境，不少公司都表示今年將暫停招聘甚至裁員，對很多打工仔、尤其年輕人都造成影響。

不過，余偉文相信疫情總有過去的一天，當經濟復甦時，金融業對人才的需求仍然殷切。金管局需要確保人才的培育不會因經濟起伏而有所耽誤，以免香港的長遠經濟發展受到拖累。有見及此，金管局今天宣布將與銀行業界合作，推出「銀行業人才起動計劃」，為應屆本地大學本科畢業生提供約300個為期六個月的工作機會。

（第二版：更新余偉文言論）

相關文章：

【港區國安法】余偉文再開腔：聯滙非美國給予的「特殊待遇」

【港區國安法】金管局阮國恒：未見資金流走迹象　港銀資產質素轉差屬預期之內

畢業 就業 大學 經濟 香港 銀行 金融 余偉文 香港金融管理局

上一篇文章

iPhone參與北京122億消費券活動 4199人幣到手64GB iPhone 11

下一篇文章

【內險】野村下調平保今年新業務增長至零 微削目標價2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【恒指夜期】道指升527點恒指夜期收市漲357點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）
【恒指夜期】道指升527點恒指夜期收市漲357點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）
美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效　
美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效　
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT