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【美股期貨】歐央行擴買債規模緩失業數據衝擊　道指期貨盤前暫跌50點

金融經濟 20:37 2020/06/04

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【美股期貨】美股造好後道指期貨偏軟　道期跌約30點

美股隔晚造好後，美股期貨今早略為回軟。市場觀望今晚公布的美國上周首領失業救濟金人數的數字。道指期貨跌63點，報26165點；標指期貨跌9點，報3108點；納指期貨跌2點，報9682點。

【20：35】美國首領失業救濟金人數再差過市場預期，惟歐央行增加買債規模6000億歐元，緩和美股期貨跌勢，道指期貨報26178點，跌50點。

【18：35】美股期貨盤前繼續回吐，道指期貨報26096點，跌132點。快將來港掛牌的網易，其美股（美：NTES）盤前升0.5%，報416.5美元。

【科網狂潮】TikTok勁敵Zynn瘋狂派錢　新用戶可賺1007元

【16：30】有中國Tesla之稱的電動車生產商蔚來汽車（美：NIO）盤前造好，升8.2%，報6.06美元。

【16：25】中國民航局允外國航空公司復飛每周1班，波音（Boeing，美：BA）股價昨飆近13%後，盤前續升2.2%。另外，美國4大航空公司方面，聯合航空（United Airlines，美：UAL）盤前升0.7%；達美航空（Delta Airlines，美：DAL）盤前升0.8%；美國航空（American Airlines，美：AAL）盤前升0.4%；西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）盤前升0.9%。

中國民航局允外國航空公司復飛每周1班

【16：20】網易於香港招股，網易（美：NTES）盤前持平暫無升跌，報414.58美元。京東（美：JD）盤前升0.1%，報56.8美元。阿里巴巴（美：BABA）盤前跌0.4%，報217.8美元。

【12：00】道指期貨最新跌31點，報26197點；標指期貨跌6點，報3111點；納指跌17點，報9667點。

市場憧憬新冠肺炎疫後經濟反彈，就業數據及非製造業指數改善，道指收報26269點，升527點或2.1%；標指連升4日，創自2月以來最長升勢，收報3122點，升42點或1.4%；納指收報9682點，升74點或0.8%。

恒生指數半日倒跌27點　滙豐逆市升逾1%美團再創新高（不斷更新）

道指升527點港股ADR升278點　紐約期油升1.3%

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 網易（美：NTES） 香港股票 網易－S（09999） 港股ADR 指數

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