【疫市營商】住酒店抵過租屋？　九龍酒店月租優惠9900元起

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新冠肺炎疫情下，酒店房價急，最近不少酒店均推出月租優惠吸客。位於尖沙咀的九龍酒店亦設有雙週或月租住宿體驗，並將會舉行長期住宿開放日，即場提供限時特別優惠及價格。
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九龍酒店將於6月10日至21日舉行長期住宿開放日，即場提供限時特別優惠及價格，雙週住宿由5320元起，連續入住30日亦只需9900元起， 現場預訂更可享受特別禮遇，例如歡迎禮籃、1000元餐飲券、 餐飲75折優惠 、洗衣及乾洗服務7折優惠等。
|入住日期: 由六月起至2020年9月30日
|房型
|雙週租金 (HK$)
|每月租金 (HK$)
|標準客房(18平方米)
|$5,320
|原價: $12,500
優惠價: $9,900
|高級客房(18至20平方米高層客房)
|$5,880
|原價: $15,500
優惠價: $10,900
|半海景客房(21至22平方米)
|$6,860
|原價: $18,500
優惠價: $12,900
|特色套房(34平方米)
|$9,520
|原價: $25,000
優惠價: $18,000
|半海景行政套房(42至43平方米)
|$11,620
|原價: $32,000
優惠價: $22,000
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責任編輯：蘇穎琪