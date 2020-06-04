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【疫市營商】住酒店抵過租屋？　九龍酒店月租優惠9900元起

商業 12:39 2020/06/04

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九龍酒店將於6月10日至21日舉行長期住宿開放日，即場提供限時特別優惠及價格。(九龍酒店提供圖片)

新冠肺炎疫情下，酒店房價急，最近不少酒店均推出月租優惠吸客。位於尖沙咀的九龍酒店亦設有雙週或月租住宿體驗，並將會舉行長期住宿開放日，即場提供限時特別優惠及價格。

【香港經濟】4月訪港旅客大跌99.9%　酒店入住率僅錄34%

九龍酒店將於6月10日至21日舉行長期住宿開放日，即場提供限時特別優惠及價格，雙週住宿由5320元起，連續入住30日亦只需9900元起， 現場預訂更可享受特別禮遇，例如歡迎禮籃、1000元餐飲券、 餐飲75折優惠 、洗衣及乾洗服務7折優惠等。

入住日期: 由六月起至2020年9月30日
房型 雙週租金 (HK$) 每月租金 (HK$)
標準客房(18平方米) $5,320 原價: $12,500
優惠價: $9,900
高級客房(18至20平方米高層客房) $5,880 原價: $15,500
優惠價: $10,900
半海景客房(21至22平方米) $6,860 原價: $18,500
優惠價: $12,900
特色套房(34平方米) $9,520 原價: $25,000
優惠價: $18,000
半海景行政套房(42至43平方米) $11,620 原價: $32,000
優惠價: $22,000

【2020父親節】萬麗海景酒店父親節優惠　1晚住宿連晚餐早餐售1,700元

【父親節】朗廷酒店自助晚餐及扒房　網上預訂低至8折

責任編輯：蘇穎琪

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