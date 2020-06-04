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【美國示威】防長反對出兵止暴恐被炒 黨友力勸特朗普留人

環球社會熱點 12:28 2020/06/04

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美國防長埃斯珀不支持特朗普提議，公開反對出兵平亂，有被炒危機，多名共和黨議員連忙勸阻。

美國反種族不公騷亂持續，特朗普主張引用叛亂法（Insurrection Act）出兵止暴制亂，但防長埃斯珀不同意，明言反對。公然與特朗普唱反調勢惹不滿，外界非常擔心防長被炒。多名重量級共和黨議員連忙補鑊，力勸特朗普不要炒人，強調埃斯珀表現良好。

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共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，埃斯珀（Mark Esper）做得很好（doing a good job），沒有理由將他解職（no reason to let him go），強調對埃斯珀有信心。

另一共和黨參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）則指，埃斯珀應被容許表達個人意見，而他的意見應被考慮，強調希望他繼續留任，坦言懸空的職位已夠多了。

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經常批評特朗普的羅姆尼（Mitt Romney）亦稱，持不同意見，不應是被革職的原因，強調領袖的重要特質，是對不同聲音持開放態度。

早前特朗普在白宮外的聖公會教堂持聖經拍照，埃斯珀亦有在場，被捲入政治旋渦。他表明當時不了解教堂拍照安排，又稱反對出兵平亂，強調會盡量將國防部抽離於政治外，保持政治中立（apolitical）。

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白宮被問到特朗普有無對埃斯珀反對聲感到不高興時，回應耐人尋味，稱到目前為止，埃斯珀仍是防長，又稱若總統對他失去信心，在場記者會首先得知。

今次事件引發政界對替代埃斯珀潛在人選的討論，盛傳可能人選之一是阿肯色州參議員卡頓（Tom Cotton），他曾經參軍，並強烈支持出兵止暴制亂。

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責任編輯：文青青

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