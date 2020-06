【美國示威】防長反對出兵止暴恐被炒 黨友力勸特朗普留人

▲ 美國防長埃斯珀不支持特朗普提議,公開反對出兵平亂,有被炒危機,多名共和黨議員連忙勸阻。

美國反種族不公騷亂持續,特朗普主張引用叛亂法(Insurrection Act)出兵止暴制亂,但防長埃斯珀不同意,明言反對。公然與特朗普唱反調勢惹不滿,外界非常擔心防長被炒。多名重量級共和黨議員連忙補鑊,力勸特朗普不要炒人,強調埃斯珀表現良好。

共和黨資深參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)表示,埃斯珀(Mark Esper)做得很好(doing a good job),沒有理由將他解職(no reason to let him go),強調對埃斯珀有信心。

另一共和黨參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)則指,埃斯珀應被容許表達個人意見,而他的意見應被考慮,強調希望他繼續留任,坦言懸空的職位已夠多了。

經常批評特朗普的羅姆尼(Mitt Romney)亦稱,持不同意見,不應是被革職的原因,強調領袖的重要特質,是對不同聲音持開放態度。

早前特朗普在白宮外的聖公會教堂持聖經拍照,埃斯珀亦有在場,被捲入政治旋渦。他表明當時不了解教堂拍照安排,又稱反對出兵平亂,強調會盡量將國防部抽離於政治外,保持政治中立(apolitical)。

白宮被問到特朗普有無對埃斯珀反對聲感到不高興時,回應耐人尋味,稱到目前為止,埃斯珀仍是防長,又稱若總統對他失去信心,在場記者會首先得知。

今次事件引發政界對替代埃斯珀潛在人選的討論,盛傳可能人選之一是阿肯色州參議員卡頓(Tom Cotton),他曾經參軍,並強烈支持出兵止暴制亂。

