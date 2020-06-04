【美國示威】美軍空降師壓陣華盛頓 防長「不出兵」空談？

▲ 【美國示威】美軍第82空降師華盛頓壓陣 防長「不出兵」疑口是心非（資料圖片）

美國示威爭議愈鬧愈大。美國國防部長埃斯珀口頭與特朗普「割席」，表示反對出動美軍平亂之際，埃斯珀據報突然改變美軍返回基地安排，讓第82空降師部隊繼續留守華盛頓，「以確保需要時有足夠軍事支援應對示威」。

美國傳媒報道，防長埃斯珀（Mark Esper）周三（3日）突然決定，讓美國陸軍第82空降師旗下200人部隊，繼續於首都華盛頓特區注防。這批官兵屬本周1,600人進駐華盛頓美軍大部隊一支，原定周三離開華盛頓，返回北卡羅萊納州基地，但埃斯珀臨時改變部署。

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陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）向媒體透露，自己是於埃斯珀周三到訪白宮後，得悉最新安排。外界未知埃斯珀在白宮期間有否與總統特朗普會面，但麥卡錫相信，埃斯珀是要確保區內有足夠軍事力量，在有需要時支援應對示威。

特朗普近日不止一次，威脅出動美軍對付示威者。美國國防部日前調動1,600名美軍，進駐華盛頓特區內軍事基地，但部隊暫未在華盛頓市區執行任務。華盛頓國民警衛軍基地內，可見大批美軍裝甲車。

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美軍憲兵本周則已現身華盛頓街頭參與維穩，作戰背心和防暴盾上「Military Police」字樣清晰可見，說明他們並非警察或國民警衛軍。

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不過，埃斯珀卻公開與特朗普保持距離。他周三向記者稱，在美國境內出動美軍執法，只會是迫不得已最後一着。他表明反對特朗普引用叛亂法，命令美軍在美國境內執行任務。

對於華盛頓軍警本周武力驅散白宮外和平示威者，好讓特朗普到對面街教堂手舉聖經造勢，隨行的埃斯珀表示，自己「當時並不知道會去教堂」，也不知道特朗普旨在讓傳媒拍照造勢。

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責任編輯：方圓之