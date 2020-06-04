【聯繫滙率】祈連活：美難撼動聯滙　港元可生存

▲ 有「聯滙之父」之稱的祈連活（John Greenwood）認為，「美國幾乎無可能會對聯滙制度採取任何手段」，只要香港仍是亞洲最重要的國際金融中心，港元與美元掛鈎仍會得益。

中美角力因「港區國安法」升溫，美國不再保證香港的特殊待遇，市場憂慮聯繫滙率制度也會受到衝擊。有「聯滙之父」之稱的祈連活（John Greenwood）認為，「美國幾乎無可能會對聯滙制度採取任何手段」，只要香港仍是亞洲最重要的國際金融中心，港元與美元掛鈎仍會得益，聯滙制度是最佳及最適合香港的滙率政策。



聯滙制度過去多年行之有效，但隨中美關係惡化，市場憂港元與美元會脫鈎。景順首席經濟師祈連活接受《經濟日報》專訪多次重申，現時紛爭是圍繞美國與中國，並非美國與香港，因此美國總統特朗普懲罰香港並不合理，相信港元能在中美角力下生存下去。

「美國幾乎無可能會對聯滙制度採取任何手段（almost no chance at all that the US would take measures against the HKD Linked Exchange Rate System）」。

他歸納出三大原因：（1）美國的爭拗對象是中國，不是香港；（2）香港擁有4,400億美元的外滙儲備，當中絕大部分以美元債券方式持有，當中包括美國國債，擔當支持港元的基礎，亦有部分為香港金管局及香港政府的投資；（3）美國金融機構在香港有大量業務，若聯滙制度遭受破壞，這些美資公司在亞洲及中國的業務會受到衝擊。

全文足本版：聯滙之父：美國難打擊聯滙制度

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