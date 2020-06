【聯繫滙率】祈連活：美難撼動聯滙　港元可生存

中美角力因「港區國安法」升溫,美國不再保證香港的特殊待遇,市場憂慮聯繫滙率制度也會受到衝擊。有「聯滙之父」之稱的祈連活(John Greenwood)認為,「美國幾乎無可能會對聯滙制度採取任何手段」,只要香港仍是亞洲最重要的國際金融中心,港元與美元掛鈎仍會得益,聯滙制度是最佳及最適合香港的滙率政策。



聯滙制度過去多年行之有效,但隨中美關係惡化,市場憂港元與美元會脫鈎。景順首席經濟師祈連活接受《經濟日報》專訪多次重申,現時紛爭是圍繞美國與中國,並非美國與香港,因此美國總統特朗普懲罰香港並不合理,相信港元能在中美角力下生存下去。

「美國幾乎無可能會對聯滙制度採取任何手段(almost no chance at all that the US would take measures against the HKD Linked Exchange Rate System)」。