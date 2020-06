【美國示威】特朗普比邱吉爾 白宮：到教堂如視察轟炸損失

美國多處連日發生反警暴和抗議種族歧視的示威衝突,美國總統特朗普的處理手腕備受質疑,除了特朗普為自己辯護,美國白宮新聞官也有出招。白宮發言人麥肯内尼在白宮記者會上,將特朗普比作二戰時的英國首相邱吉爾。

白宮發言人麥肯内尼( Kayleigh McEnany)在白宮記者會上談及二戰時的英國首相邱吉爾(Sir Winston Churchill),在敵軍轟炸後,親自到現場檢查樓房被炸毀的情況,她認為此舉向英國人民傳遞強大的領導信息,並將此舉動跟特朗普到訪教堂之舉相比。

對於這位總統(特朗普)來說,傳達信息是重要的,告訴國民:暴動者、掠奪者、無政府主義者將不會取得勝利。 (for this president, it was powerful and important to send a message that the rioters, the looters, the anarchists, they will not prevail.)

燃燒教堂這些行為絕非美國(所彰顯的價值)。(特朗普)舉起聖經的那一刻,廣受富蘭克林·格雷厄姆和其他人讚頌;對於美國人民來說,這是非常重要的標誌,讓他們看見,我們將通過團結和信念克服難關。

(That burning churches are not what America is about. and that moment holding the bible up os something that has been widely hailed by franklin graham and others and it was a very important symbol for American people to see that we will get through this, through unity and through faith.)