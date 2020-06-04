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做好中概股生意 新股T+5要縮短（訂戶專享）

金融經濟 13:06 2020/06/04

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港股IPO市場繼續火熱，繼早前多家生物科技股新股每家都獲投資者熱烈認購，由美股回歸港股第二上市的中概股網易 （新上市編號：09999） 成功延續新股熱潮。惟港股市場要做好中概股第二上市集資中心，在市場機制及配套方面仍有不少地方尚待改善。

...

欄名 : 交易講場

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