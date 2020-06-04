做好中概股生意 新股T+5要縮短（訂戶專享） 金融經濟 13:06 2020/06/04 分享： 港股IPO市場繼續火熱，繼早前多家生物科技股新股每家都獲投資者熱烈認購，由美股回歸港股第二上市的中概股網易 （新上市編號：09999） 成功延續新股熱潮。惟港股市場要做好中概股第二上市集資中心，在市場機制及配套方面仍有不少地方尚待改善。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 港滙再迫強方 脫鈎外滙管制謠傳不攻自破（訂戶專享） 2020/06/03 港滙再迫強方 脫鈎外滙管制謠傳不攻自破（訂戶專享） 【網易上市】中概股回流潮掀序幕 網易有望複製阿里佳績？ （訂戶專享） 2020/06/02 【網易上市】中概股回流潮掀序幕 網易有望複製阿里佳績？ （訂戶專享） 淡友敗走推升港股 陰霾待消失（訂戶專享） 2020/06/01 淡友敗走推升港股 陰霾待消失（訂戶專享） 北水持續湧港 成港股支持（訂戶專享） 2020/05/29 北水持續湧港 成港股支持（訂戶專享） 政策風險拖收租股後腿 暫緩收舖非無理要求（訂戶專享） 2020/05/27 政策風險拖收租股後腿 暫緩收舖非無理要求（訂戶專享） 股票 美股 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 恒生指數 集資 第二上市 孖展 IPO 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入