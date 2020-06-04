【疫市營商】StartmeupHK創業節　7月6日起網上舉行

▲ 投資推廣署助理署長吳國才表示，本港初創生態圈在面對挑戰時依然保持強韌。(資料圖片)

投資推廣署今日（4日）公布，為期5天的「2020 StartmeupHK創業節」將於7月6日至10日舉行，而活動將由實體全面改為虛擬活動。

StartmeupHK創業節取消實體活動 轉移至虛擬世界

今屆創業節將設有展覽、投資者配對和招聘會，期間來自世界各地的業界名人將發表主題演說。今年創業節將免費開放予全球各地參加者，部分環節需要付費，活動將展示智慧都市、零售科技、人工智能、金融科技、生活科技，以及全球初創企業的最新趨勢及專家觀點。

港初創企業數目按年增長21%

投資推廣署助理署長吳國才表示，本港初創生態圈在面對挑戰時依然保持強韌。香港初創企業數目在去年達3 184間，按年增長21%。更重要的是，從事初創企業的人數於去年增加31%至12 478人。香港作為初創企業樞紐的優勢惠及多個行業，而金融科技、電子商貿、供應鏈管理與物流技術等行業近年來均取得顯著發展。

他又引述投資推廣署關於香港初創生態圈之調查結果，指出本港約三分之一的初創企業創辦人來自香港以外的地區，首三大來源地分別為美國、中國內地和英國，而數據反映本港是一個初創企業落戶、成長、開業和拓展至其他市場的理想地點。

【疫市招聘】本地IT職位大增 電商與遊戲設計IT人最搶手

生產力局辦網上招聘展 提供近百職位並設網上面試

責任編輯：蘇穎琪