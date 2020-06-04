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4股齊抽水逾百億 資金充裕港股仍「食得消」

金融經濟 13:15 2020/06/04

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港股於6月開局以來向好，恒指重上24000水平。大市回穩，即出現上市公司抽水潮，今日有4集港股配股集資，合共抽水逾百億元。現時港股市場資金仍充裕，抽水活動暫未拖累大市表現。

今日4隻抽水股主要是內房及物業管理股，分別是萬科 （02202） 、永升生活服務 （1995） 、綠城服務 （02869） 、民生教育 （01569） 。其中以內房股萬科拆讓4.8%配股，集資79億元規模最大；永升生活服務及綠城服務亦配股集27億及16億元，民生教育集配股資額較小，約2.4億元，4隻股份共合集資約124億元。

4隻股份中，永升生活服務及民生教育今日跌幅較大，分別跌約4%及7%，萬科未受配股消息拖累，半日仍升近1%。另外，以現時港股每日逾千億元的成交額，今次百億元的抽水額，對港股的影響不大，今日港股未見異動。

 

 

網易招股巨額凍資 港元拆息未抽升

但凡大市回穩，市場上常見有抽水活動，以滿足上市公司的資本需求。惟當接連出現抽水潮，市場都憂慮抽走市場資金，是否大市見頂的訊號。暫時觀察看來，4隻股份合共逾百億元的集資額，規模仍為市場可接受。

目前市場不時有抽水活動，但仍未算頻密。上周五吉利汽車 （00175） 以亦折讓約7.85%配股集團逾64億元。

至於大市方面，市場資金仍充裕，港股維持每日逾千億元的成交。除了抽水活動，大型新股亦抽走市場資金，網易 （新上市編號：09999） 次日孖展已錄得近500億元，預期終凍資以千億元計。不過近日港股成交及走勢暫未受新股凍資影響。

另方面，港元拆息普遍回落，未見資金需求見緊張。今日港元1個月拆息續回落，報0.83423厘。港滙亦強，迫近7.75強方保證，反映資金正流入本港。

相關文章：微盟海底撈趁反彈即抽水 未成見頂訊號

責任編輯：錢家鋒

民生教育（01569） 永升生活服務（01995） 綠城服務（02869） 萬科企業（02202） 集資 港元 港滙 恒生指數 強方保證 拆息

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