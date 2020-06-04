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【港區國安法】特朗普：沒考慮制裁習近平

環球政經 12:15 2020/06/04

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中國計劃在港推動國安法立法，美國總統特朗普周三（3日）表示無意就此事制裁習近平，又指與習近平關係良好。另外，他又批評中國從美國身上佔了大量便宜，在世界貿易組織（WTO）中被列為開發中國家是毫無道理。

相關文章：【港區國安法】為保港人權利 藍韜文：準備犧牲英中貿易協議

相關文章:【港區國安法】蓬佩奧：正考慮歡迎港人赴美

特朗普上周威脅撤銷香港享有的特殊待遇，及對危害香港自由的官員實施制裁。他接受美國Newsmax TV訪問時，被問到會否就此制裁習近平，指沒有考慮到這一點。他又稱與習近平已經有一段時間沒交談，但雙方關係非常好。

他讚揚與中國在一月簽訂首階段貿易協議一事，但同時批評新冠肺炎疫情最早在中國爆發，中國不該讓這種事發生。

特朗普又在訪問談及中國在WTO中被列為開發中國家一事，認為這讓中國佔盡包括美國在內等國家的便宜，獲得更大的財富和權力，同時阻礙美國貿易、生產、科技和創新。他指，如果中國是開發中國家，美國亦是。

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港區國安法 疫情 蓬佩奧 習近平 特朗普

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