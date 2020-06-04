  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (四) 13:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】弗洛伊德案四警全被起訴　壓頸警員控罪升級

環球政經 12:44 2020/06/04

分享：

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，涉案的四名警員全部被起訴，其中被拍攝到以膝頭壓著弗洛伊德頸部的44歲前警員沙文（Derek Chauvin）被改控較嚴重的二級謀殺，最高可判囚40年。

四名涉案警員在事發後已被解除職務，其中沙文早前被控三級謀殺及二級誤殺罪。明尼蘇達州總檢察長埃利森（Keith Ellison）表示，重新審視案件後修訂起訴書，對沙文控以二級謀殺，一旦罪成最高可被判監40年，刑期比三級謀殺多15年。當局又以協助和教唆殺人，起訴另外3名涉案警員。

當被問是否為了令示威降溫，埃利森強調是基於法律作出檢控決定，不受公眾壓力影響。

相關文章：【美國示威】首位黑人億萬富翁籲美國為奴隸制賠償

相關文章：【美國示威】最終屍檢揭弗洛伊德死於心肺驟停 生前感染新冠肺炎

另外，弗洛伊德的兒子在律師陪同下，到明尼阿波利斯父親出事的現場悼念，指父親不應這樣被殺，對當局起訴四名被革職的警員感到高興。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

美國 請願示威

上一篇文章

【港區國安法】渣打也支持稱有助穩定　本港四大英資先後撐國安法

下一篇文章

【股東有渣打】渤海銀行傳將上市　集資料最少156億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【最難問題？】回應特朗普處事手法　加拿大總理杜魯多沉默22秒
【最難問題？】回應特朗普處事手法　加拿大總理杜魯多沉默22秒
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
內地客狂掃新盤　撐不住斷供　單位淪銀主盤
內地客狂掃新盤　撐不住斷供　單位淪銀主盤
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？
【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？