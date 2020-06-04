【美國示威】弗洛伊德案四警全被起訴　壓頸警員控罪升級

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，涉案的四名警員全部被起訴，其中被拍攝到以膝頭壓著弗洛伊德頸部的44歲前警員沙文（Derek Chauvin）被改控較嚴重的二級謀殺，最高可判囚40年。

四名涉案警員在事發後已被解除職務，其中沙文早前被控三級謀殺及二級誤殺罪。明尼蘇達州總檢察長埃利森（Keith Ellison）表示，重新審視案件後修訂起訴書，對沙文控以二級謀殺，一旦罪成最高可被判監40年，刑期比三級謀殺多15年。當局又以協助和教唆殺人，起訴另外3名涉案警員。

當被問是否為了令示威降溫，埃利森強調是基於法律作出檢控決定，不受公眾壓力影響。

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另外，弗洛伊德的兒子在律師陪同下，到明尼阿波利斯父親出事的現場悼念，指父親不應這樣被殺，對當局起訴四名被革職的警員感到高興。

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