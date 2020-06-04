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【美國示威】三位前總統齊發聲 奧巴馬促禁警員箍頸

環球社會熱點 11:49 2020/06/04

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美國首位黑人總統的奧巴馬就美國近期示威事件發聲，呼籲地區政府商議改革警隊。

美國有黑人遭白人警員壓頸致死，美國各地連續多日大規模示威，抗議種族主義及警暴。美國三位前總統也就近日的示威事件發聲，作為美國首位黑人總統的奧巴馬更呼籲地區政府商議改革警隊，包括禁止警員箍頸（chokehold）。

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美國前總統奧巴馬（Barack Obama）周三（3日）在華盛頓的家中進行網絡直播，表示：

我敦促國家所有市長和社區成員一起檢視該市的（警方）武力政策，並致力改革。

（I’m urging every mayor in this country to review your use-of-force policies with members of your community and to commit to reforms）

奧巴馬表示應禁止警察執勤時以箍頸制服人，也不應向行駛中的車輛開槍。他又呼籲地方警察部門制定明確的使用武力準則，以及有警員對疑犯過於粗暴時，同行的其他警員應作出干預。

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美國政界歷來有傳統，美國總統卸任後一般都會保持低調和避談政治，也避免直接評論現任政府及總統施政。但奧巴馬早前不點名批評特朗普政府的抗疫工作會淪為絕對混亂的災難。

除了奧巴馬外，美國兩位前總統小布殊及卡特早前也就示威事件發聲。

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小布殊（George W. Bush）發聲明向美國民眾講話，指美國種族不公是悲劇性的失敗（tragic failures）。他未有公開點名批評特朗普政府，但指「想採取滅聲手段的人，並不了解美國，或不了解如何讓美國成為更好的樂土。」（Those who set out to silence those voices do not understand the meaning of America – or how it becomes a better place.）

卡特（Jimmy Carter）也呼籲，有權力和道德良知的人必須站起來，對種族歧視、種族間不道德的經濟差距及破壞統一民主的政府行動說不，為大家及子孫後代建立和平平等的世界。

責任編輯：何穎兒

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