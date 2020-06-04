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【美國示威】防長與特朗普割席「美軍宣誓保護集會自由」

環球社會熱點 12:21 2020/06/04

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美國國防部長埃斯珀反對出兵鎮壓示威。

美國非裔男子被警壓頸後死亡事件，觸發嚴重騷亂，美國總統特朗普認為要出兵鎮壓平亂。惟國防部長埃斯珀唱反調，反對動用正規軍隊對付平民，強調未是時候引用叛亂法（Insurrection Act）出動軍隊，又稱美軍曾宣誓保護憲法，保護集會自由。

【美國示威】特朗普洞悉民意？ 6成美國人撐出兵平亂

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國際部長埃斯珀（Mark Esper）表示，不支持特朗普（Donald Trump）以現役士兵鎮壓示威的提議，他稱動用士兵執法，應是在最後關頭，面對最緊急嚴峻情況的辦法，現在顯然未出現這種情況。

埃斯珀反對動用叛亂法（Insurrection Act），指出美國軍隊每一個成員都曾宣誓，會保護憲法，即守護言論自由、集會自由、新聞自由等憲法賦予的權力，強調軍方願意為了這些自由戰鬥甚至死亡（these rights and freedoms that American service members are willing to fight and die for）。

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埃斯珀高調、明確反對特朗普倡議，令外界相當意外。美國過去不是未曾試過動用叛亂法平亂，對上一次是1992年洛杉磯暴動，當年4名警員毆打黑人後脫罪引發騷亂，時任總統老布殊出動軍隊才得以平息局面。

正常情況下，美國軍隊不得在境內出動，惟若出現「叛亂、妨礙法律執行」的情況，總統可引用叛亂法出動美軍。

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責任編輯：文青青

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