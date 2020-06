【美國示威】防長與特朗普割席「美軍宣誓保護集會自由」

▲ 美國國防部長埃斯珀反對出兵鎮壓示威。

美國非裔男子被警壓頸後死亡事件,觸發嚴重騷亂,美國總統特朗普認為要出兵鎮壓平亂。惟國防部長埃斯珀唱反調,反對動用正規軍隊對付平民,強調未是時候引用叛亂法(Insurrection Act)出動軍隊,又稱美軍曾宣誓保護憲法,保護集會自由。

國際部長埃斯珀(Mark Esper)表示,不支持特朗普(Donald Trump)以現役士兵鎮壓示威的提議,他稱動用士兵執法,應是在最後關頭,面對最緊急嚴峻情況的辦法,現在顯然未出現這種情況。

埃斯珀反對動用叛亂法(Insurrection Act),指出美國軍隊每一個成員都曾宣誓,會保護憲法,即守護言論自由、集會自由、新聞自由等憲法賦予的權力,強調軍方願意為了這些自由戰鬥甚至死亡(these rights and freedoms that American service members are willing to fight and die for)。

埃斯珀高調、明確反對特朗普倡議,令外界相當意外。美國過去不是未曾試過動用叛亂法平亂,對上一次是1992年洛杉磯暴動,當年4名警員毆打黑人後脫罪引發騷亂,時任總統老布殊出動軍隊才得以平息局面。

正常情況下,美國軍隊不得在境內出動,惟若出現「叛亂、妨礙法律執行」的情況,總統可引用叛亂法出動美軍。

