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【美國示威】Snapchat停止宣傳特朗普的帳號言論

科技 10:58 2020/06/04

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繼Twitter就抗種族暴力表態後，Snapchat也公開表明立場，表示不會再在主頁上宣傳特朗普的賬號言論。

美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸致死，觸發全國多地連日爆發大型示威活動，同時引發搶掠及警民衝突。繼Twitter就抗種族暴力表態後，Snapchat也公開表明立場，表示不會再在主頁上宣傳特朗普的賬號言論。

美國總統特朗普早前曾在Facebook及Twitter發文，揚言「發生搶劫就開槍」，形容示威者為暴徒。該則帖文在Twitter被標示為煽動暴力，且不會直接顯示，但Facebook並沒有採取相關措施。另一邊廂，美國三大社交平台之一的Snap亦於日前宣布，公司已經確定特朗普的公開言論可能引發種族暴力，並已於上周末決定，停止推送特朗普的發文。

【美國示威】WhatsApp突然無法預覽tweet內容　FB：技術意外

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Snap首席執行官埃文·斯皮格爾（Evan Spiegel）表示，不會讓煽動種族暴力和不公正的聲音在平台上推廣，也不會宣傳那些支持種族主義的人。又指，特朗普的Snapchat賬號將繼續在社交媒體平台上留存，公司亦不會刪除任何內容或更改其帖子在訂閱者中的顯示方式，但強調該賬號的所有文章將不會出現在應用程式的首頁推廣上。

【美國示威】思科網上會議開幕前宣布延期

據彭博社報道，特朗普在Snapchat平台上擁有超過150萬的粉絲，對於是次Snapchat的決定，特朗普的競選團隊發表聲明譴責，指責該平台試圖「操縱」選舉，使其有利於民主黨候選人拜登。

責任編輯：施雯雯

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