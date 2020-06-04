【安坐家中】美式功能梳化之選　MORRIS為您創造精緻生活

最近待在家中的時間多了，一張舒適的梳化更顯重要，正是換新梳化的時候！MORRIS旗下的著名美國家居品牌Jennifer Furniture by MORRIS，全美銷售第一的KENNEDY四電動功能梳化革新登場，獨立頭枕升級設計，為用戶帶來更全面的承托。針對香港的居住環境，皇牌型號JAMES、JULIA N勝在別緻，JONAH的功能控制按鈕置於扶手內側，結合靠牆微距離的滑落式電動調校椅背，大大減少功能梳化與牆身之間的距離，善用家居空間。MORRIS供用戶選配的面料多元化，由矜貴大氣的上乘牛皮到全新功能布藝，用戶可按自身需求，打造最適合自己的安樂椅。

KENNEDY全美銷售第一 獨立頭枕全面升級

最新熱門型號KENNEDY，除了擁有MORRIS標誌的靠牆微距離椅背設計，最獨特的是其獨立頭枕，如汽車座椅般，可升高降低，其弧度正好貼合頭頸，躺下看電視玩手機也格外舒適，加上其椅背設計特別高，尤其適合高個子一族。外型酷帥，配以全真皮面料，盡顯大氣不凡。

KENNEDY四電動三座位全真皮功能梳化

尺寸：W83" X D41" X H42.5"

零售價：$14,980

推廣價：$9,990

皇牌型號 各具善用空間的設計

JAMES與JULIA N三座位功能梳化，寬度分別是73吋與74吋，比市面上一般的同類型梳化更別緻。JONAH設有獨立頭枕，採用大皮幅剪裁，流露低調的貴氣，配以纖細的扶手，不僅添上時尚氣息，功能控制按鈕置於扶手內側，令JONAH能完全貼牆擺放，靈活運用家居空間每一分。

三個型號均有靠牆微距離的滑落式電動調校椅背，梳化只需與牆身保留約兩吋的空間，就能完整發揮功能梳化調校多角度的特性，任何家居，也能有一張既型格又舒適的梳化，隨心坐躺。

JONAH三座位四電動功能沙發

尺寸：W76" X D37" X H40"

零售價：HK$15,380

體驗價：HK$9,990

JAMES三座位雙電動功能沙發

尺寸：W73" X D35" X H41"

零售價：HK$11,880

體驗價：HK$6,990

JULIAN三座位雙電動功能沙發

尺寸：W74" X D36" X H41"

零售價：HK$11,880

體驗價：HK$6,990

多種面料 任君配搭

MORRIS有三大面料系列，供客人選配。真皮面料採用上乘的頭層牛皮，紋理細膩，光澤深邃，矜貴大氣，同時兼具更柔韌、耐用、透氣的品質。

親親寵物抓布來自波蘭名廠，柔軟耐磨，加上易清潔、防潑水、防靜電的特性，深受飼養寵物的用戶歡迎，甫推出，不到一個月，兩種顏色便售罄！

易理布防水防油防污，用乾爽的紙巾毛巾輕印、輕拭，即能除去污跡水珠，能夠經受1:99的消毒水，方便生活節奏急促的香港人，隨手清潔消毒，保持梳化時刻亮麗如新。三種面料均有多種顏色，可供選擇，用戶輕易配搭屬於自己的生活格調！

MORRIS門市資訊

MORRIS 品牌店：

沙田店： HomeSquare 305舖

Tel: 3105 3883

荃灣店：愉景新城2015-2019舖

Tel: 5266 9001

跑馬地店：摩理臣山道78 號

Tel: 3611 6971

銅鑼灣快閃限定店：皇室堡10/F

Tel : 52666703

Jennifer Furniture by MORRIS 專門店：

傢居站

灣仔店：莊士敦道141-147號鴻江大廈

Tel: 22197168

元朗店： 青山公路49-63號

Tel: 2239 0838

九龍灣店：常悅道19號福康工業大廈2 樓

Tel: 2111 0277

千色Citistore

馬鞍山店：新港城中心3樓

Tel: 5596 3252

參考網址：www.morrisofa.com.hk

Whatsapp查詢：https://wa.me/85262380230

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