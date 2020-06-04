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中央力谷「地攤經濟」保就業　阿里京東推扶持計劃

環球政經 10:34 2020/06/04

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中國受新冠肺炎疫情打擊，今年不設定GDP增速量化目標，注重「六穩」「六保」，重中之重是保就業。總理李克強6月1日在山東煙台考察，到當地一個小區攤位，強調「地攤經濟、小店經濟」是就業崗位的重要來源，是中國的生機。

一時之間，全國各地也出現「擺地攤」熱潮，中央文明辦在今年全國文明城市測評指標中，已明確要求不將佔道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核內容，推動文明城市創建在恢復經濟社會秩序、滿足群眾生活需要的過程中發揮更加積極的作用。近期，全國從成都、鄭州、南京到青島等城市，陸續提出放開放「地攤經濟」，有人在街頭擺攤賣衣物、夜市小吃等。

據內媒報道，有人因為擺攤「發小財」，90後成都女子傅傅平日在服務公司上班，晚上做小販賣衣服，自成都允許「文明佔道擺地攤」後，收入增加了30%，每日賺到4000元人民幣，更買了一輛二手奧迪（Audi）獎勵自己。

據報報，包括阿里、京東、騰訊、美團、蘇寧等多家的企業，近期也公佈了對地攤經濟、小店經濟的扶持措施。

阿里「地攤經濟幫扶計劃」

阿里1688「地攤經濟幫扶計劃」，將提供超過700億元人民幣的免息賒購，通過源頭好貨、數據智能、金融扶持、客戶保障4大維度賦能，為超3000萬攤主提供全方位的進貨和經營支持。

騰訊 「全國小店煙火計劃」

騰訊旗下微信支付面向平台超過5000萬小微商家發布「全國小店煙火計劃」，在綫下綫上一體化、福利補貼、商家教育指南、經營保障支持方面輸出4大全新數字化政策，助力小微商家。

京東「星星之火」

京東「星星之火」地攤經濟扶持計劃，就保供貨、助經營、促就業3個方面，組織超過500億元的品質貨源，為每間小店提供最高10萬元無息賒購，支持地攤和小店經濟。預計該計劃將服務百萬間便利店和百萬家地攤，為超過500萬人的就業提供供應鏈和服務支持。

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