【國泰股價】美國6月中禁止中國航機赴美　國泰尚有多少美國航班？（第二版）

美國6月16日起禁止中國民航機飛美國，回擊中國民航局未讓美國航空公司對等復飛要求。總部在香港的國泰航空 （00293） 未在美國禁飛令，股價今早曾升逾半成，後升幅收窄，全日升2.2%，收報8.44元，成交額7220萬元。

內航股早段偏軟，但隨內地民航局宣布放寬海外航企要求，令外界憧憬中美航權糾紛可快速平息，而且中美航線目前規模大縮，3大內航股全數倒升，國航 （00753） 收報4.98元，倒升0.4%；南航 （01055） 升0.9%；東航 （00670） 更升1.8%。

根據瑞信此前發表的報告，國泰以往約20%收入來自美國航綫。不過因應疫情禁飛安排，美國航班只佔內地國際航班僅1%，對內地航空公司即時財務影響輕微。

美國出手後 中國民航局放寬限制

中國民航局此前未批達美航空（Delta Airlines）和聯合航空（United Airlines）的復飛申請。美國運輸部宣布，6月16日起，禁止中國民航機飛美國，並可提前實施。

美國禁飛安排被視為是懲罰北京未有遵守中美之間現有航班協議，針對中國國航、中國東方航空、中國南方航空和海南航空等內地航空公司，國泰航空未在制裁之列。

中國民航局於周四（6月4日）放寬安排，容許早前未復飛的海外航空公司，6月8日起可營運每周一班往來中國的航班。早前已有來往中國內地航班的海外航空公司，可以增加營運每周兩班往來中國的航班，但需要符合檢疫要求，若有乘客證實感染新冠病毒，達到特定門檻，會被要求停止營運相關航線。

國泰目前只餘1個美國航點

受新冠疫情影響，即使國泰未受美國的禁飛令影響，營運航班已經大減，目前只有每周兩班洛杉磯的美國航線。

國泰預料，6月21日起會提高每周5班航班前往洛杉磯，新增每周3班三藩市航班。

記者：麥德銘、吳敏芳

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