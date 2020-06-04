【美國示威】最終屍檢揭弗洛伊德死於心肺驟停　生前感染新冠肺炎

全美因黑人弗洛伊德（George Floyd）之死爆發反警暴及反種族主義騷亂，明尼蘇達州亨內平縣（Hennepin County）公布長達20頁的最終屍檢報告，結果顯示弗洛伊德死於心肺驟停。負責弗洛伊德屍檢的法醫貝克（Andrew Baker）指，雖然弗洛伊德去世前遭警員沙文（Derek Chauvin）用膝頭強壓頸部8分鐘以上，但不能斷定這是其死亡的直接原因。

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報告還顯示，弗洛伊德的頭部、臉部、嘴巴、肩膀、手臂和腿部有多處瘀傷和割傷，而且生前感染新冠肺炎。弗洛伊德早在4月3日接受第一次病毒檢測，法醫在他5月25日死亡後，再為其屍體進行第二次檢測，兩次結果皆呈陽性。由於病毒基因可以在痊癒後留在體內數周，顯示弗洛伊德生前很可能是無症狀感染者，但報告同時指出，沒有跡象顯示上述因素造成他的死亡。

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