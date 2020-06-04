【中美角力】央視上榜！美國擬增列4間中媒為外國使團

《路透》引述消息報道，美國國務院計劃增列4間中國媒體為外國使團，其中包括中國官方《中央電視台》及第二大國有媒體《中國新聞社》。連同2月已被列入名單的《新華社》、《中國環球電視網》、《中國國際廣播電台》、《中國日報》，以及與《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司，目前共有9間中國媒體被視為外國使團。

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據美國《外國使團法》，被認定為外交使團的駐美機構必須披露員工名單、聘用和解僱決定，並向國務院登記其機構在美國租賃或擁有的物業，在租賃或購買新的物業必須獲得事先批准。

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為報復美國將中媒列為外國使團，中方3月撤銷《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等美國媒體的美籍記者採訪資格，限制他們今後不得在中國包括港、澳等地區繼續從事記者工作。

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