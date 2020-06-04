【港區國安法】為保港人權利　藍韜文：準備犧牲英中貿易協議

中國在香港推動國安法立法，英國外相藍韜文（Dominic Raab）受訪時聲稱，英國為保護香港人的權利和自由，已準備好犧牲與中國的自由貿易協議。

藍韜文接受英國《天空新聞》（Sky News）訪問時指出，除非中國履行其國際承諾，改變在港推行國安法的計劃，否則中國崛起成為經濟強國的名聲將會受損。

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針對英國計劃放寬英國國民海外護照（BNO）護照持有人的限制，他表示英國不能拋棄香港人，又指中國身為其中一個國際社會的領導者，必須履行其責任，否則會讓人質疑，為甚麼要相信與這些國家簽訂的協議。

藍韜文表示，英國將在必要時與盟國協商進一步應對措施，並強調並非作出任何威脅，而是明確指出中國違反《中英聯合聲明》應履行的承諾，呼籲中國應履行國際社會期望的責任，英方並將繼續與中國就這些問題進行對話。

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而當被問到英國是否願意犧牲與中國的貿易協議以捍衛英國的價值時，藍韜文說有關BNO護照的安排，並非取決於與中國貿易協議或類似的情況，而是基於道德標準和國際聲譽。

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