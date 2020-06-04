恒生指數半日倒跌27點　滙豐逆市升逾1%美團再創新高（不斷更新）

▲ 恒指黑期升約295點 道指期貨升18點（不斷更新）

美股造好，市場憧憬新冠肺炎疫後經濟反彈，就業數據及非製造業指數改善，道指收報26269點，升527點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開278點，恒指料開報24603點。

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【12：03】其他重磅藍籌普遍偏軟，騰訊 （00700） 半日跌0.2%；港交所 （00388） 破頂後倒跌0.3%；中移動 （00941） 跌1%；友邦 （01299） 升0.5%。

【12：00】恒生指數半日倒跌27點，中午收報24298點；國指半日跌24點，中午收報9943點。主板成交729億元。滙豐 （00005） 逆市升1.6%，中午收報38.75元，未能企穩39元水平；美團點評 （03690） 半日升4.3%，高見164元再創上市新高。

【11：44】網上醫療股向下，平安好醫生 （01833） 跌近3.5%，低見104.7元；阿里健康 （00241） 跌2.2%，低見19.58元。

【11：42】恒生指數中午收市前跌約40點，報24286點。

【11：38】阿里巴巴 （09988） 轉跌後回穩，最新報209.8元，升0.1%。

【11：30】內地股市個別發展，上證半日跌0.2%；深證升近0.1%；創業板指升0.1%。

【11：24】東亞 （00023） 升0.5%，高見17.76元。根據聯交所資料顯示，東亞聯席行政總李民斌於上周五（29日）增持公司10萬股或0.01%，每股平均價14.0733元，涉資 141萬元，最新持股量增至0.25%。

【11：13】大市一度倒跌百點，低見24204點，最新跌約50點，報24270點。

【10：37】騰訊 （00700） 倒跌0.6%，於430元水平爭持；港交所 （00388） 破頂高見295.4元後倒跌0.8%，回落至290元水平以下；友邦 （01299） 倒跌0.4%；中移動 （00941） 跌0.4%。滙豐 （00005） 仍逆市升1%，惟未能企穩39元水平，最新報38.6元。

【10：29】恒指倒跌約50點，報24275點，跌穿24300點水平。

【10：12】市場憧憬澳門開關在即，金沙 （01928） 升幅擴大至4.6%，高見32.35元；銀娛 （00027） 升3%，高見56.6元。

【10：07】阿里巴巴 （09988） 倒跌0.2%，低見209元；小米 （01810） 倒跌0.3%，低見12.62元；美團點評 （03690） 升幅收窄至升3%。

【10：01】港股升幅進一步收窄至約60點，於24400點水平樓下。

【09：57】永升生活服務 （01995） 跌3.6%。永升生活服務公布先舊後新方式配售1.34億股，每股作價11.78元，較昨日收市報12.66元折讓約7%。

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【09：54】避險需求下降，金價下跌，跌至1700美元水平，招金 （01818） 逆市跌2.5%；中國黃金 （02099） 跌2.45；SPDR金ETF （02840） 跌1%。

【09：51】濠賭股造好，其中藍籌銀娛 （00027） 升1.7%；金沙 （01928） 升2.9%。另外美高梅 （02282） 升2.3%；永利 （01128） 升2.7%；澳博 （00880） 升2.1%；新濠 （00200） 升3%。

【09：47】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.3%；美團點評 （03690） 高開半成後回順，最新仍升3%，高見164元創新高，市值逾9300億元超越友邦 （01299） ；小米 （01810） 升近0.5%。

【09：45】騰訊 （00700） 早段轉跌，股價跌0.3%低見430.6元。傳獲騰訊收購的捷克遊戲開發商Bohemia Interactive否認收購傳聞。據外電報道，Bohemia Interactive營銷主管Petr Poláček接受當地傳媒訪問時，否認了相關消息。

https：//inews.hket.com/article/2661194https：//inews.hket.com/article/2661194【09：40】國泰 （00293） 升半成。內航股南航 （01055） 跌0.65%；東航 （00670） 跌1.4%；國航 （00753） 跌1.8%。美國6月16日起，禁止中國民航機飛美國。

【國泰股價】美國6月中旬起禁止中國航機赴美 國泰料受惠升近半成

【09：36】港股早段升幅收窄至不足200點，企24500點水平。

【09：31】滙豐 （00005） 早段升幅擴大至2.5%，重上39元水平。渣打 （02888） 升3.5%，高見41.4元。滙豐及渣打先後表態支持「港區國安法」。

【09：28】五菱汽車 （00305） 續升近3成，報0.395元。五菱汽車昨飈53%，收市後於聯交所發公告指，董事會確認，並不知悉導致股價及成交量上升的任何原因，或任何必須公告以避免公司證券出現虛假市場情況的資料。

【地攤經濟】五菱汽車暴升53% 5094萬元炒錯股？

【09：20】滙豐 （00005） 高開近2%，開報38.9元；騰訊 （00700） 升0.6%，開報435元；港交所 （00388） 升近1%，破頂見295.2元；中移動 （00941） 升0.6%，開報55.3元；友邦 （01299） 升3.5%，開報73.3元。

【09：20】恒生指數高開318點，開報24643點。美團點評 （03690） 再升5.6%，開報164元創新高。

【09：16】人行開展700億元人民幣逆回購操作，2400億元人民幣逆回購今日到期，當日實現淨回籠1700億元人民幣。

【09：16】人民幣中間價報7.1012，上調62點子。

【09：13】即月期指開報24550點，升305點或1.3%。

【08：50】恒指黑期升約295點，報24590點，道指期貨升18點，報26426點。

【08：40】美國6月16日起禁止中國民航機飛美國，以回應北京禁止美國航空公司在中國復飛航班。不過，外界預計北京會讓步，准許美國的航空公司飛往中國，美國的航空股普遍造好。

市場預期中國會讓步准美國航企飛往中國 美國航空股造好

美國禁止中國航班飛往美國 6月16日生效

【08：10】渣打 （02888） 繼滙豐 （00005） 之後，表態支持中國為香港制定「港區國安法」，稱有助維持香港長遠經濟及社會穩定。

【港區國安法】渣打支持港區國安法 相信有助維持香港長遠穩定

【07：50】萬科 （02202） 配售3.16億股新H股，每股配售股25元，較上日收市價26.25元折讓4.76%，籌約78.9億元。

萬科折讓4.76%配售3.16億股新H股 籌78.9億

【07：30】道指收報26269點，升527點或2.1%；標指連升4日，創自2月以來最長升勢，收報3122點，升42點或1.4%；納指收報9682點，升74點或0.8%。

港股ADR收報24603點，升278點或1.1%；港股夜期升357點 ，升破24600關，收報24602點，高水276點，成交29,427張。

道指升527點港股ADR升278點 紐約期油升1.3%

【疫情焦點】全球累計逾656萬確診 美國累計確診逾190萬

責任編輯︰梁浩碩