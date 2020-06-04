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恒指黑期升約295點　道指期貨升18點（不斷更新）

金融經濟 08:51 2020/06/04

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恒指黑期升約295點　道指期貨升18點（不斷更新）

美股造好，市場憧憬新冠肺炎疫後經濟反彈，就業數據及非製造業指數改善，道指收報26269點，升527點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開278點，恒指料開報24603點。

【08：50】恒指黑期升約295點，報24590點，道指期貨升18點，報26426點。

【08：40】美國6月16日起禁止中國民航機飛美國，以回應北京禁止美國航空公司在中國復飛航班。不過，外界預計北京會讓步，准許美國的航空公司飛往中國，美國的航空股普遍造好。

市場預期中國會讓步准美國航企飛往中國　美國航空股造好

美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效

【08：10】渣打 （02888）  繼滙豐 （00005）  之後，表態支持中國為香港制定「港區國安法」，稱有助維持香港長遠經濟及社會穩定。

【港區國安法】渣打支持港區國安法　相信有助維持香港長遠穩定

【07：50】萬科 （02202） 配售3.16億股新H股，每股配售股25元，較上日收市價26.25元折讓4.76%，籌約78.9億元。

萬科折讓4.76%配售3.16億股新H股　籌78.9億

【07：30】道指收報26269點，升527點或2.1%；標指連升4日，創自2月以來最長升勢，收報3122點，升42點或1.4%；納指收報9682點，升74點或0.8%。

港股ADR收報24603點，升278點或1.1%；港股夜期升357點 ，升破24600關，收報24602點，高水276點，成交29,427張。

 

道指升527點港股ADR升278點　紐約期油升1.3%

【疫情焦點】全球累計逾656萬確診　美國累計確診逾190萬

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 萬科企業（02202） ADR 期貨 港區國安法 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 恒生指數

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市場預期中國會讓步准美國航企飛往中國　美國航空股造好
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