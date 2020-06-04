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市場預期中國會讓步准美國航企飛往中國　美國航空股造好

金融經濟 08:40 2020/06/04

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市場預期中國會讓步准美國航企飛往中國　美國航空股造好

美國6月16日起，禁止中國民航機飛美國，並可提前實施，以回應北京禁止美國航空公司在中國復飛航班。不過，外界預計北京會讓步，准許美國的航空公司飛往中國，美國的航空股普遍造好。

標普500航空類指數一度升近8%，至3月31日以來最高水平，最終升7.6%，報172.91。美國的航空股中，波音（Boeing，美：BA）股價飆近13%，收報173.16美元，為表現最好道指成分股。

另外，美國4大航空公司股價亦造好，聯合航空（United Airlines，美：UAL）升12.5%；達美航空（Delta Airlines，美：DAL）升7.8%；美國航空（American Airlines，美：AAL）升5.6%；西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）升5.6%。

美國運輸部表示，北京阻止美國的航空公司恢復因新冠肺炎而中止的服務，而中國4家航空公司卻維持往返美國的航班。美國的航空公司此前要求最早於6月1日恢復中國航線。中國政府未能批准它們的要求，違反了彼此之間的航空運輸協議。

美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效

【港版國安法】美國斥中方阻撓復飛　3家中國航空公司必須交飛行資料

責任編輯︰梁浩碩

美股 聯合航空控股（United Airlines Holdings，美：UAL） 達美航空（Delta Air Lines，美：DAL） 中國 美國 航空股 波音（Boeing，美：BA） 美國航空（American Airlines，美：AAL） 西南航空（Southwest Airlines，美：LUV） 聯合航空

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