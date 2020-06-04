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道指升527點港股ADR升278點　紐約期油升1.3%

金融經濟 07:36 2020/06/04

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道指升527點港股ADR升278點　美滙指數跌近0.4%

道指升527點
美股造好，市場憧憬新冠肺炎疫後經濟反彈，就業數據及非製造業指數改善，道指收報26269點，升527點或2.1%；標指連升4日，創自2月以來最長升勢，收報3122點，升42點或1.4%；納指收報9682點，升74點或0.8%。

港股ADR升278點
港股ADR收報24603點，升278點或1.1%；港股夜期升357點 ，升破24600關，收報24602點，高水276點，成交29,427張。

紐約期油升1.3%
原油價格向上，美國上周原油庫存意外減少210萬桶，加上市場憧憬油組及盟友延長減產協議，紐約期油收報37.29美元，升0.48美元或1.3%；布蘭特期油一度升穿40美元，收報39.79美元，升0.22美元或0.6%。

美滙指數跌近0.4%
市場避險情緒降溫，風險胃納改善，美元需求下降，美滙指數跌至11周低，美滙指數跌近0.4%，報97.31。
歐元兌美元報1.1232；美元兌日圓報108.99。

美國10年期債息報0.75厘。

紐約期金跌逾1%
避險需求下降，金價下跌，紐約期金收報1704.8美元，跌29.2美元或1.7%。現貨金於1701美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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