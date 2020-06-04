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【港股追蹤】你配我又配　萬科配股籌近80億元

股樓投資 10:20 2020/06/04

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昨日內地物管股綠城服務 （02869） 剛宣佈折讓7.1%配股，今日就到內房股萬科 （02202） 配股抽水。剛公布5月銷售額按年升5.7%的萬科，今早公布配售近3.16億H股新股，作價25元，較上日收市折讓4.8%。配售股份分別佔擴大後之全部已發行H股及全部已發行股本約 16.67%及2.72%，集資額大約78億元。款項主要用於補充營運資金，擬具體用於償還本集團境外債務性融資。

內房融資環境以至房地產市場由3月的低谷明顯改善，而近日不論物管股或內房股都隨大市反彈，內房股及物管股乘勢抽水並不令人意外。考慮到近日大市及兩個板塊都相對強勢，而且綠城服務及萬科配股折讓有限，反映資金仍然相當捧場，正如昨日建議吸綠城服務，同樣可以考慮趁機撈一轉萬科。

話是話，萬科幾時分拆物管業務上市呢？

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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