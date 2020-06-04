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【港股開市】美股停不了　港股上試24600

股樓投資 09:10 2020/06/04

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昨晚美國公布ADP就業數據，私人部門職位減少數字遠少於預期，加上昨日中國財新製造業指數回升至55，令市場憧憬疫情對經濟的嚴重影響已暫告一段落。道指升2%逾500點至26000點之上，而納指更迫近歷史高位，相差僅1.6%。恒指夜期升357點，較上日高水276點，接近全個交易時間高位收市，至於港股ADR指數亦升近1%至24603點，當中以匯豐 （00005） 及友邦 （01299） ADR升逾2%領先。

按此升幅開市，恒指已收復港區國安法後的跌幅，同時突破5月中24552點的阻力，下一個短期阻力在24855點。恒指牛熊證街貨比例約1:3，牛證重貨區22400點至22599點，合共約1,000張期指，熊證重貨區則在25000點至25199點，合共近2,500張期指。今日開市若升穿24500點，下一站24600點至24699點有近400張期指，有不少機會乘勢收回。

昨日提及要看成交，果然昨日成交隨升市反彈，今日有望再下一城。考慮到迫近疫情後高位24855點，今日可考慮少量減磅，同時留意成交走勢。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 美股 香港股票 ADR 牛熊證 恒指夜期 高水 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 恒生指數

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