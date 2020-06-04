【美股收市】憧憬復甦道指飆527點　納指距歷史高位僅差1.4%

美國示威騷亂持續，未損投資者對新冠肺炎疫後經濟反彈的憧憬，加上就業數據和非製造業指數改善，美股升幅持續擴大，道指突破26200關，尾段飆近600點；納指距收市歷史高位只差1.4%。

道指收報26269點，升527點或2.1%；標指連升4日，創自2月以來最長升勢，收報3122點，升42點或1.4%；納指收報9682點，升74點或0.8%。

美國就前往中國的航班復飛問題向中國施壓，宣布將由本月16日起暫停中國航空公司飛美。外界料北京會讓步，准許美國的航空公司飛往中國，刺激航空股普遍造好。 波音（美：BA）股價飆近13%，為表現最強的道指成分股；美國4大航空公司（美國航空、西南航空、聯合航空和達美航空）股價升幅介乎5%至12%。

金融板塊以及油股亦走俏，摩根大通和美國運通分別升5.5%和6.4%，高盛漲3.2%。油股埃克森美孚進賬4.1%，雪佛龍升2.6%。

晶片股Microchip Technology（美：MCHP）升逾12%，主因公司調升本季的銷售和盈利展望。同業Micron Technology（美：MU）亦漲4.5%，費城半導體指數（美：SOXX）升2.9%。

美國私人職位減少276萬個，數字較預期佳。市場避險情緒回落，美元持續受壓，ICE美滙指數最新跌0.4%，報97.28；歐羅抽升0.63%，報1.1239美元。

資金從金市流出，金價跌至3周低位，紐約8月期金收市下滑1.7%，報1704.8美元，盤中曾跌穿1700關。

油價反覆回穩，紐約7月期油漲1.3%，報37.29美元。倫敦布蘭特8月期油升0.38%，報39.94美元。

投資者對示威活動持續的憂慮逐漸紓緩。美國首都華盛頓包括白宮等範圍連日都有示威，紐約市的宵禁延長至星期日，並提早在晚上8時開始實施。但國防部長埃斯珀(Mark Esper)說，不支持引用憲法中的《叛亂法》，以容許總統特朗普出動現役軍隊鎮壓示威者 ; 應該在別無選擇的情況下，才能出動軍隊扮演執法者的角色。