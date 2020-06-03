網購生果小心　1箱愛文芒爛半箱

台灣愛文芒果當造，因為疫情關係，無法親身赴台享用美食，但每天看見大小不同的代購網站，代購愛文芒果，總是無法忘記。

愛文芒外型澄黃紅艷，與一般黃芒無可比擬。口感香甜扎實，就連最挑剔的日本客，也拜倒於它的色香味之下。

若見各網店大大隻標題寫上：「啖啖果肉，厚實多汁、濃濃果香、一試難忘、台灣直送、空運到港，保鮮美味。」 一次又一次被洗腦，總有一次會下單。

連民建聯立法會議員葛珮帆，都不禁乘開立法會之便，善用投票程序的14分鐘，透過手機落訂兩箱共12顆愛文芒，合共1,500元，可見它的魅力確實沒法擋！

今天，在一個網購群組，看見這樣一句留言：「一箱芒果一半都係爛，咁點啊？」

另一網友說：「嘩！咁大鑊，我剛才都見到有人攞一箱，通知咗客服未？」

再一網友說：「真係O嘴！」

由於是網購，無法摸上手，若到提貨點取貨的網友，唯有在離開前先開箱看一看，若有爛，立即通知提貨店，讓顧客服務熱綫即時處理。

以下是分辨愛文芒好與壞的其中一個方法：當表皮有油亮的感覺時，便到了愛文芒的最佳賞味期，將出油後的愛文芒放入雪櫃，能放上3至4天也可以。

熟成的芒果有濃郁的果香，表皮有小黑斑點非全是壞，黑點也是果實熟成的象徵，不過黑斑如果擴大或數量太多，可能是將要變壞及過熟的象徵，挑選芒果時多觀察果皮，握上手軟身的芒果宜盡快食用。

愛文芒的營養價值方面，它含有豐富的維他命A、C、D，亦有胡蘿蔔素、醣類、繕食纖維、葉酸、鈣、磷、鐵、鉀、鎂等微量元素，營養豐富。而芒果特有的多酚、磷等礦物質，能避免體內自由基過多，適量食用，能補充許多抗氧化的營養素，延緩老化現象。

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