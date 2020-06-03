供樓利息可扣稅　小業主不可不知

近日，稅務局已寄出277萬份報稅表，納稅人須於一個月內填妥遞交。打工仔辛苦賺錢，部分又要供樓，當然想用盡免稅額，值得留意的是，其實供樓利息可以扣稅，對小業主來說，絕對要留意，並好好善用。

所謂供樓扣稅，官方名稱是「居所貸款利息扣稅」。據政府資料顯示，由2017至2018課稅年度起，有關計劃的年期上限，由15個課稅年度，延長至20個課稅年度（毋須連續），而扣除上限為每年10萬元。如果在香港買入單位自住（即不包括樓花項目），且正償還按揭，納稅人便可申請。

在息除本減原則下，即供樓利息會隨貸款減少而變少。簡單來說，小業主起初供樓，由於尚欠本金較多，故利息支出較多，但只要每月還款，尚欠本金會隨時間減少，故利息支出亦會遞減。 因此，理論上愈早申請愈著數。

既然供樓利息可扣稅，若小業主將物業加按、轉按，那又可否扣稅？按稅局規定，一切視乎用途，其實上述計劃有一申請條件：「有關課稅年度內所繳付的居所貸款利息的有關貸款，是用以購買該住宅」。換言之，若業主加按套現，且用所得資金投資股票、消費或裝修等用途，則不可申請資格。

舉例說，若按揭尚欠300萬元本金，轉按後借款維持300萬元，其產生的利息，都可申請扣稅。不過，若小業主加按套現，借款額由原先的300萬元，增至400萬元，當中只有300萬元產生的利息支出，才可申請扣稅。

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