  • 29°C
香港時間 : 2020603日 (三) 22:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

供樓利息可扣稅　小業主不可不知

股樓投資 22:20 2020/06/03

分享：

近日，稅務局已寄出277萬份報稅表，納稅人須於一個月內填妥遞交。打工仔辛苦賺錢，部分又要供樓，當然想用盡免稅額，值得留意的是，其實供樓利息可以扣稅，對小業主來說，絕對要留意，並好好善用。

所謂供樓扣稅，官方名稱是「居所貸款利息扣稅」。據政府資料顯示，由2017至2018課稅年度起，有關計劃的年期上限，由15個課稅年度，延長至20個課稅年度（毋須連續），而扣除上限為每年10萬元。如果在香港買入單位自住（即不包括樓花項目），且正償還按揭，納稅人便可申請。

在息除本減原則下，即供樓利息會隨貸款減少而變少。簡單來說，小業主起初供樓，由於尚欠本金較多，故利息支出較多，但只要每月還款，尚欠本金會隨時間減少，故利息支出亦會遞減。 因此，理論上愈早申請愈著數。

既然供樓利息可扣稅，若小業主將物業加按、轉按，那又可否扣稅？按稅局規定，一切視乎用途，其實上述計劃有一申請條件：「有關課稅年度內所繳付的居所貸款利息的有關貸款，是用以購買該住宅」。換言之，若業主加按套現，且用所得資金投資股票、消費或裝修等用途，則不可申請資格。

舉例說，若按揭尚欠300萬元本金，轉按後借款維持300萬元，其產生的利息，都可申請扣稅。不過，若小業主加按套現，借款額由原先的300萬元，增至400萬元，當中只有300萬元產生的利息支出，才可申請扣稅。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

相關文章：【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目

撰文 : 柳家平

相關文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
2020/06/02
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
香港物業 稅務局

上一篇文章

網購生果小心　1箱愛文芒爛半箱

下一篇文章

【美股戰報】美股道指續升200點　估值重回「網絡泡沫」前水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？
【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！