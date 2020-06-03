【地攤經濟】阿里騰訊京東出手扶持小店　地攤注入互聯網概念

▲ 地攤經濟熱，互聯網巨頭出手扶持小店。

內地近乎一夜之間引發「地攤經濟熱」。國務院總理李克強強調「地攤經濟、小店經濟」是就業職位的重要來源，各地政府亦發布條例支持特色小店「外擺攤」、夜市經濟發展。另一邊廂，互聯網巨企也接入地攤經濟，阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）及京東（美:JD）陸續出台計劃。

阿里 --「地攤經濟幫扶計劃」

5月29日，阿里1688發布「地攤經濟幫扶計劃」，將提供超過700億元人民幣（下同）的免息賒購，通過源頭好貨、數據智能、金融扶持、客戶保障4大維度賦能，為超3000萬攤主提供全方位的進貨和經營支持。

騰訊 -- 「全國小店煙火計劃」

6月2日，騰訊旗下微信支付面向平台超過5000萬小微商家發布「全國小店煙火計劃」，在綫下綫上一體化、福利補貼、商家教育指南、經營保障支持方面輸出4大全新數字化政策，助力小微商家。

京東 -- 「星星之火」

6月2日，京東發布「星星之火」地攤經濟扶持計劃，就保供貨、助經營、促就業3個方面，組織超過500億元的品質貨源，為每間小店提供最高10萬元無息賒購，支持地攤和小店經濟。

預計該計劃將服務百萬間便利店和百萬家地攤，為超過500萬人的就業提供供應鏈和服務支持。

支付寶數據：平均每天逾10萬人新開通收錢碼做生意

據支付寶數據統計，截至5月底，全國已有1200萬小店和街邊攤收入實現V字反彈。其中，數字小店表現尤其搶眼，支持支付寶消費券核銷的小店，收入流水比發消費券前一周增加73.4%。此外，平均每天逾10萬人新開通收錢碼做生意。

地攤經濟熱

內地轉軚，此前以影響市容、阻塞交通及環境衛生等為由對路邊擺地攤說不。而自兩會以來，各地「地攤經濟熱」政策逐漸鬆綁，鼓勵民眾擺地攤，刺激經濟消費、增加就業。

受政策刺激，地攤經濟概念成為今日A股最熱板塊，小商品城（滬：600415）、海寧皮城（深：002344）、茂業商業（滬：600828）等集體漲停

港股中，五菱汽車（00305）昨日晚間推出「五菱榮光翼開啟售貨車」，今日曾暴漲126%，市值由6億港元飆升至14億港元。

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責任編輯：陳華