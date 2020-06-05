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【京東上市】劉強東持股1股20票　何以京東香港上市可過關？（第二版）

金融經濟 12:52 2020/06/05

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劉強東持有京東15.1%股份，但擁有78.5%的投票權。

網易 （新上市編號：09999） 結束招股後，京東（美：JD）緊接於周一（8日）起招股，今日（5日）正式上載初步招股書。與網易有所不同，京東股權架構上採用「同股不同權」（WVR），每股B類股有20票的投票權，與現時已上市的同同股不同權股份小米 （01810） 、美團點評 （03690） 都不同。

目前京東的控制權主要集中在創辦人劉強東手上。根據京東提交SEC（美國證券交易委員會）的年報，劉強東持有京東約2,440萬股A類股（1股1票），及約4.2億股B類股（1股20票），總持股數為4.46億股，持股比例為15.1%，但擁有78.5%的投票權。

【京東上市】京東傳「回歸」港股 騰訊、劉強東各持股幾多？

港交所 （00388） 2018年改革上市規則時，若公司以「不同投票權架構」在本港「第一上市」，不同投票權股份類別賦予受益人的投票權，不得超過發行人股東大會上普通股投票權力的10倍，簡單用詞即是「1股10票」。

參考現時在本港上市的小米、美團，不同投票權股份持有人如雷軍、王興都可享有「1股10票」。

京東本次回港是第二上市，是根據《上市規則》19C.12，即「第二上市」的獲豁免的大中華發行人，相關要求與第一上市的同股不同權股份有所不同。

京東符合港交所第二上市要求  若香港成交超越55%或需修改

港交所要求在香港第二上市、同股不同權的大中華公司必須達兩項額外條件：

1. 在至少最近兩個完整會計年度於合資格交易所（紐約交易所、納斯達克或倫敦交易所主市場的「高級上市」分類）上市的合規紀錄良好

2. 上市時的市值至少400億元，或上市時市值達100億且最近一個會計年度收益至少10億元。

由於美國未有限制每股投票權上限，因此京東也能保持現有架構上市。

事實上，阿里巴巴 （09988） 的「同股不同權」架構，與小米、美國的「一股10票」模式也不同，阿里巴巴只讓公司合夥人有董事提名權，與其他股東的股份權利不同，但合夥人在投票時同屬「一股一票」。

不過，為免有發行人監管套戥，港交所要求：

若最近一個財政年度的上市股份全球成交（包括該等股份預託證券的成交） 的總金額有55%或以上都是在聯交所的市場進行，聯交所即視其上市股份交易已大部分永久轉移到聯交所市場來

屆時，相關股份需要達到港交所對第一上市的要求，意味不能維持「1股20票」等香港不容許的架構。

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編輯：陳健婷、麥德銘

香港股票 集資 IPO 劉強東 第二上市 中國概念股 京東（美：JD）
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