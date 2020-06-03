【中概股回歸】劉強東持股1股20票 京東香港上市可過關？

▲ 劉強東持有京東15.1%股份，但擁有78.5%的投票權。

網易 （新上市編號：09999） 正式踏入招股後，京東（美：JD）盛傳於下周一（8日）起招股，成後市焦點。但與網易有所不同，京東股權架構上採用「同股不同權」（WVR），每股B類股有20票的投票權，令部分投資者疑惑其是否符合港交所 （00388） 的上市規則。

目前京東的控制權主要集中在創辦人劉強東手上。根據京東提交SEC（美國證券交易委員會）的年報，劉強東持有京東約2,440萬股A類股（1股1票），及約4.2億股B類股（1股20票），總持股數為4.46億股，持股比例為15.1%，但擁有78.5%的投票權。

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港交所上市規則列明，以不同投票權架構在本港上市的公司，不同投票權股份類別賦予受益人的投票權，不得超過發行人股東大會上普通股投票權力的10倍，意味最多只可「1股10票」。參考現時在本港上市的小米 （01810） 、美團 （03690） ，不同投票權股份持有人均每股可投10票，港股尚未出現「1股20票」的公司。

不過據市場消息，京東本次回港是第二上市，根據上市規則19C.12，上述要求並不適用於已經或尋求在港交所作第二上市的非大中華發行人或獲豁免的大中華發行人，意味京東可獲豁免最高「1股10票」的要求。

京東符合港交所第二上市要求

與此同時，港交所要求在香港第二上市的公司必須在合資格交易所上市，並於至少兩個會計年度保持良好合規記錄。此外，公司上市時的市值至少400億元，或上市時市值達100億且最近一個會計年度收益至少10億元。京東均符合要求。

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編輯：陳健婷