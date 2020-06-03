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【5G手機】Sony 5G手機Xperia 1 II　月中開售定價7999

科技 21:36 2020/06/03

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Sony 5G旗艦手機Xperia 1 II售價為7,999港元，今（3日）起至30日更推早鳥優惠，贈送限量版無線充電。

Sony最新發布的5G旗艦級智能手機 Xperia 1 II 將於本月中旬開售，售價為7,999港元。Sony於今（3日）起至30日，推出5G手機Xperia 1 II早鳥優惠，贈送限量版無線充電。

該Sony 5G旗艦手機Xperia 1 II，配備3鏡頭設計，採用1,200萬像素廣角、標準鏡及望遠鏡頭，更首度採用蔡司鏡頭（ZEISS），用於抑制反光。同時搭配3D ToF感測器，協助加快對焦速度以及人像模式拍攝。

另保留6.5吋4K HDR OLED面板，以21：9超闊屏幕設計。搭載高通Snapdragon 865八核處理器，支援Sub6 5G網絡，另內置8GB RAM、256GB容量以及4000mAh電池。

＞＞＞【5G手機】5G或令個人資料外洩？三星用家三招學懂保私隱

＞＞＞【數碼通5G】SmarTone 5G月費計劃出爐　加80元享無限5G數據

只要於Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店及特約零售商等先訂購該5G手機 Xperia 1 II，將可獲贈送「MOMAX Q. Power PRO 無線充電流。

＞＞＞【數碼通5G】5G月費比拼！想等5G iPhone用家點算好？

責任編輯：張寶燕

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