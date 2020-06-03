【美股早市】道指漲400點 重上26000點關 疫後經濟反彈憧憬持續

縱使美國反警暴和反種族歧視的示威騷亂持續，但未損投資者對新冠肺炎疫後經濟反彈的憧憬，美股周三開市向好，道指本周連續3日高開，最多漲428點，重上26000點關。

晶片股Microchip Technology（美︰MCHP）升11.6%，主因公司調升本季的銷售和盈利展望。同業Micron Technology（美︰MU）亦漲3.3%，費城半導體指數（美︰SOXX）升3.1%。

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華府將就前往中國的航班復飛問題向中國施壓，外界料北京會讓步，刺激航空股普遍造好，美國4大航空公司（美國航空、西南航空、聯合航空和達美航空）股價升幅介乎6.4%至9.9%。

美國多項經濟數據顯示，美國經濟已走出谷底。其中，供應管理協會（ISM）服務業指數5月升至45.4，遠高於4月的41.8。

美元維持近日弱勢，美匯指數低見97.29，跌幅0.4%；歐元和英鎊相應走強，最多升0.6%和0.5%，高見1.1233美元和1.2611美元。

重啟經濟的憧憬持續，資金投向股市，金價和債價偏軟，現貨金最多跌2.2%，報1689.56美元；美債價跌息升，10年美債息高見0.7689厘，升幅8點子。

責任編輯：方賢

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