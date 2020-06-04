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【BlackOut Tuesday運動】YouTube免費看電影　《以公義之名》關注社會問題

科技 08:00 2020/06/04

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電影及電視娛樂製作公司華納兄弟（Warner Bros.）將於串流平台Apple TV+、YouTube、PlayStation Store等提供免費租看電影「以公義之名」（Just Mercy）。

美國非裔男子佛洛伊德日前遭白人警察跪頸窒息致死案，引發美國反警暴及種族不公示威持續多日。全球音樂業界亦發起「Blackout Tuesday」活動，以「#blackouttuesday」為主題標籤響應，抗議種族歧視及美警殘暴行為。包括各地明星如美國天后級女歌手Rihanna、Taylor Swift、Katy Perry，以及音樂串流服務商Spotify等紛紛加入。

電影及電視娛樂製作公司華納兄弟（Warner Bros.）最新宣布，將於串流平台Apple TV+、YouTube、PlayStation Store、Google Play、亞馬遜（Amazon）Prime Video上，提供免費租看電影「以公義之名」（Just Mercy），直至 6 月結束。

美國的真人真事改編電影「以公義之名」於 2019 年上映，在全球獲得接近5千萬美元（約3.8億港元）的票房。故事背景牽涉美國阿拉巴馬州種族歧視的問題，不少弱勢的黑人遭到司法誤判。其中由 Michael B. Jordan 所飾演的律師幫助非裔美國人就誤判謀殺罪提起上訴，以法律捍衛及爭取公義。

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華納兄弟表示，是次活動目的是希望教育大眾目前美國社會上的黑人正面對的種族主義情況，同時表達對因 George Floyd 死亡而引發的社會運動的支持。

＞＞＞【八達通 x Apple Wallet】一文看清用戶常見問題　附懶人包連結

責任編輯：張寶燕

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