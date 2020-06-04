【疫市營商】美國運通新禮遇　簽賬賺雙倍積分及里數

▲ 美國運通宣布，於本港推出一系列限時推廣。（美國運通提供）

新冠肺炎疫情改變港人和港企的生活和工作模式。美國運通宣布，透過早前展開的「#AmexBacksHK」計劃，推出一系列限時推廣。其香港及台灣區總經理兼亞洲保險業務總經理李錦懿發現，會員由3月底開始在「零售」項目的消費出現上升，期望一系列新優惠能更切合消費者需要。

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本港美國運通個人卡及公司卡會員新禮遇：

美國運通白金卡

1. 即日起至今年7月20日，會員可憑所有合資格消費，賺取雙倍美國運通積分；同時可選擇Pay with Points，即以積分繳付月結單上之合資格消費的全部或部份賬項。

2. 即日起至今年8月27日，會員成功登記並於指定商戶消費後，可享高達2,000元之現金回贈。

美國運通國泰航空尊尚信用卡

1. 會員於今年5月15日至今年7月14日期間，在超過10間指定本地商戶消費，可賺取雙倍里數。每消費6元可享2「亞洲萬里通」里數。

美國運通白金信用卡

1. 會員於今年5月15日至今年7月14日期間，在一系列指定本地商戶消費，可獲享雙倍美國運通積分，即每1元簽賬可賺取合共高達6積分，當中包括食品雜貨、家居清潔、個人護理用品，以及美食外送等。

美國運通國泰航空尊尚公司卡及美國運通商務金卡

1. 由即日起至今年12月31日，會員在Amazon Web Services(AWS)建立帳戶後，即享額外50美元AWS點數。如會員在首三個月內，憑美國運通卡於AWS連續每個月簽賬100美元或以上，更可享額外300美元AWS點數。

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責任編輯：馬意文