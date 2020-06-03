彭博社：麥格理退租國金部份樓面 　香港局勢不穩累事？

疫情全球肆虐，拖累環球經濟，加上香港已成中美磨心，前景暫不明朗。據彭博社報道，澳洲投資銀行麥格理，退租中環國際金融中心一期部份樓面，只保留數層樓面，較高峰時少近一半。報道又指，受疫情影響，員工在家工作成新常態，不少金融機構正檢討全球各地租用辦公室的情況，借此減省成本。

除了麥格理，過去數月，個別機構退租港島區頂級寫字樓，舉例說，外電報道指，日資券商野村將於明年起，退租國際金融中心二期部份樓面。事實上，自疫情全球爆發，經濟開始轉差，業界已料外資為節減成本，隨時退租，故今次麥格理退租，未必一定與港區國安法有關。至於港區國安法的推行，會否令退租情況加劇，則要時間觀察，現時討論仍言之尚早。

跨國機構接連退租，甲廈需求下跌，租金自然受影響。據早前萊坊每月商廈租金報告指，中環超甲廈呎租約153.4元，按月跌1.7%，按年更跌20.6%。

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