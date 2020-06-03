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【派錢1萬】財庫局：網上登記最快收到1萬元

環球政經 19:53 2020/06/03

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今年2月公布的財政預算案，宣布向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元。昨日有消息指，政府擬於6月21日接受派錢登記。政府今日（ 3日）公布，與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議。

簽署服務協議的21間銀行將為現金發放計劃提供電子登記平台，欲以個人銀行戶口直接收取款項的合資格市民，可透過有關銀行的網站或網上理財服務進行登記。這是最快收取款項的方法。市民亦可向有關銀行遞交書面登記表格。

協議由庫務署署長黃成禧代表政府簽署，財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇和金管局總裁余偉文見證了簽署儀式。陳茂波在簽署儀式上表示，十分感謝各參與銀行協助政府推展現金發放計劃，讓合資格的市民，以方便快捷又穩妥的途徑辦理登記和收取10,000元。並感謝金管局在過程中提供的協助。

陳茂波又表示，現金發放計劃的籌備工作已進入最後階段，預計6月底開始接受登記，7月開始發放款項。

參與現金發放計劃的21間銀行：

  • 中國銀行（香港）
  • 交通銀行（香港）
  • 東亞銀行
  • 中信銀行（國際）
  • 中國建設銀行（亞洲）
  • 集友銀行
  • 創興銀行 
  • 花旗銀行（香港）
  • 招商永隆銀行
  • 大新銀行
  • 星展銀行（香港）
  • 富邦銀行
  • 恒生銀行
  • 香港上海匯豐銀行
  • 中國工商銀行（亞洲）
  • 南洋商業銀行
  • 華僑永亨銀行
  • 大眾銀行（香港）
  • 上海商業銀行
  • 渣打銀行（香港）
  • 眾安銀行

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撰文 : 李才添

個人銀行 網上理財 財政預算案 陳茂波 許正宇 余偉文 銀行 財經事務及庫務局 香港金融管理局 財政司

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