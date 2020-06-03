【港區國安法】美國商會調查：三成美資公司或撤資

港區國安法草案日前於全國人大會議獲通過，美國總統特朗普揚言將撤銷香港特殊待遇。香港美國商會一項最新調查顯示，六成受訪會員認為，國安法將損害其公司在港的營商環境，近三成公司考慮離開或撤資。

據路透社報導，香港美國商會是於本月1日至2日進行有關調查，以了解在港美企對於港區國安法的看法，調查訪問了180間會員公司，大部分是美國在港公司。結果顯示，53.3%受訪者稱十分關注國安法，30%公司頗為關注；近六成半受訪公司認為最令他們擔心的是，法例和執法範圍含糊，以及危害香港作為國際金融中心的地位，四成則表示不會損害香港的營商環境。

此外，有48%受訪公司表明對香港的中長期營商環境感悲觀；37%人則表示短期悲觀、中期長則有信心；15%表示對香港中長期抱樂觀態度。至於會否離港或撤資，71%受訪公司稱，即使通過國安法通過，也不會離開香港或撤資，29%公司則考慮移師其他地方。

對於美國總統特朗普表示將會取消香港的特惠待遇，74%受訪公司表示對其說法持觀望態度。就中美關係緊張，34%公司稱已有緊急應變計劃應對，66%人則表示沒有。

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