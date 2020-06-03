  • 30°C
香港時間 : 2020603日 (三) 20:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】美國商會調查：三成美資公司或撤資

環球政經 19:47 2020/06/03

分享：

港區國安法草案日前於全國人大會議獲通過，美國總統特朗普揚言將撤銷香港特殊待遇。香港美國商會一項最新調查顯示，六成受訪會員認為，國安法將損害其公司在港的營商環境，近三成公司考慮離開或撤資。

據路透社報導，香港美國商會是於本月1日至2日進行有關調查，以了解在港美企對於港區國安法的看法，調查訪問了180間會員公司，大部分是美國在港公司。結果顯示，53.3%受訪者稱十分關注國安法，30%公司頗為關注；近六成半受訪公司認為最令他們擔心的是，法例和執法範圍含糊，以及危害香港作為國際金融中心的地位，四成則表示不會損害香港的營商環境。

此外，有48%受訪公司表明對香港的中長期營商環境感悲觀；37%人則表示短期悲觀、中期長則有信心；15%表示對香港中長期抱樂觀態度。至於會否離港或撤資，71%受訪公司稱，即使通過國安法通過，也不會離開香港或撤資，29%公司則考慮移師其他地方。

對於美國總統特朗普表示將會取消香港的特惠待遇，74%受訪公司表示對其說法持觀望態度。就中美關係緊張，34%公司稱已有緊急應變計劃應對，66%人則表示沒有。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

商會 特朗普 中美關係 金融 港區國安法 國安法 香港 美國

上一篇文章

【派錢1萬】財庫局：網上登記最快收到1萬元

下一篇文章

【港股追蹤】油價翻生　簡評石油股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？
【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩